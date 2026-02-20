Murcia contará con un proyecto piloto pionero de viviendas de alquiler asequible de gestión municipal - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el Proyecto Piloto 'Programa de Alquiler Asequible de Gestión Municipal', una iniciativa novedosa que amplía las herramientas públicas de acceso a la vivienda, y responde a las nuevas realidades sociales detectadas en el municipio como es el caso de unidades familiares con ingresos medios-bajos, con dificultades para acceder a una casa en el mercado libre.

Impulsado por la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que dirige Antonio Navarro, nace como instrumento complementario al alquiler social tradicional, con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas municipales en régimen de alquiler asequible a familias con ingresos medios-bajos que, sin encontrarse en situación de emergencia extrema, sufren exclusión residencial debido a los elevados precios del mercado y a la escasez de oferta, según han informado desde el Consistorio.

Este proyecto piloto introduce un modelo diferenciado de adjudicación y gestión pública, dirigido específicamente a un perfil creciente en el Registro de Demandantes de Vivienda (RDV): unidades familiares con ingresos comprendidos entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM (aproximadamente entre 900 y 1.500 euros mensuales en cómputo familiar).

De esta forma desde el Ayuntamiento se da respuesta a familias trabajadoras, que cuentan con limitaciones económicas para poder acceder a una vivienda digna en el mercado libre. El carácter piloto del programa permitirá evaluar su viabilidad técnica, social y económica, y su carácter de continuidad.

La adjudicación de las viviendas se realizará por Decreto, pero priorizando como requisitos a unidades familiares inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda a fecha 1 de enero de 2026, los ingresos familiares comprendidos entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, a fin de garantizar la capacidad de hacer frente al alquiler mensual fijado y a la idoneidad de la unidad de convivencia y sus necesidades en relación con el tamaño y tipología de la vivienda (n.º de dormitorios, ubicación, etc.).

Con este proyecto se pone en marcha un nuevo instrumento de intervención en materia de vivienda, que complementa al alquiler social tradicional con fórmulas intermedias de alquiler en condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero y con un contrato de alquiler asequible con una duración máxima de 7 años. Se inicia como instrumento, por tanto, de transición hacia soluciones estables en el mercado libre.

EL PROYECTO PILOTO COMIENZA SU IMPLANTACIÓN CON 25 VIVIENDAS

El programa se va a implantar inicialmente en tres puntos del municipio con viviendas municipales que, por sus características o uso previo, no habían sido incorporadas al parque municipal de vivienda de alquiler. En total son 25 viviendas ubicadas en Ronda Sur, Churra y barrio de El Carmen.

En concreto en Ronda Sur hay 15 viviendas, con garaje y trastero, en el Edificio Tàpies (C/ Carril de la Condesa, 63 - Ronda Sur), de las que 4 ofrecen la posibilidad de uso compartido por dos unidades de convivencia ya que, por sus dimensiones (89,25 metros cuadrados), se pueden separar en dos estancias de dos dormitorios y un baño cada una, con salón y cocina comunes. El resto de las viviendas cuentan con tres dormitorios y superficies de 87 m2 y 79,8 m2.

En Churra se incluirán 6 viviendas, con garaje, en la c/ Rebeca, 1. Con superficies que oscilan entre los 42,14 metros cuadrados y los 83,39 metros cuadrados, ofrecen entre uno y tres dormitorios. Además, dos de las viviendas son totalmente accesibles, por lo que se destinarán a unidades de convivencia que incluyan personas con dificultades de movilidad.

Por último, en Barrio de El Carmen, hay 4 viviendas en c/ Capuchinos, 17. Son cuatro estudios accesibles para una persona, con terraza y zaguán concebidos para un uso comunitario por parte de los residentes.

RENTA ASEQUIBLE Y ADAPTADA A LA CAPACIDAD ECONÓMICA

Uno de los pilares del programa es garantizar que el esfuerzo económico sea sostenible para las familias. Los adjudicatarios pagarán un alquiler mensual que se fijará en función del precio máximo establecido para cada vivienda según sus metros cuadrados, y que no superará el 30% de los ingresos del hogar.

En base a estos parámetros, en una vivienda de superficie útil de 42,14 metros cuadrados con un dormitorio y garaje, la cuota máxima del alquiler mensual está fijada en 292,24 euros. Esta cantidad, por tanto, podrá verse aminorada en función del salario de la unidad familiar.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Durante el periodo de residencia, el Servicio de Vivienda realizará un seguimiento individualizado de las familias adjudicatarias, con el objetivo de garantizar el adecuado mantenimiento de las viviendas; favorecer la convivencia e integración; supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y facilitar la transición hacia soluciones residenciales estables en el mercado libre.

Actualmente, el Servicio de Vivienda gestiona un total 1.082 viviendas en régimen de alquiler social, y con este nuevo programa amplía el abanico de soluciones habitacionales, dando respuesta a un segmento de población que hasta ahora quedaba fuera de los mecanismos existentes.