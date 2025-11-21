Murcia encenderá este sábado su Navidad con un gran espectáculo en Belluga

El alcalde de Murcia, José Ballesta, supervisa las actividades por el encendido de la Navidad junto al concejal de Cultura, Diego Avilés y el tenor argentino Martín Savi - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magia de la Navidad nacerá desde el corazón de Murcia, en la Plaza del Cardenal Belluga por primera vez en la historia, según ha afirmado este viernes la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez. Será este sábado, a las 19.00 horas.

El joven tenor argentino Martín Savi, una de las voces emergentes más destacadas a nivel internacional, será el encargado de interpretar un repertorio de villancicos acompañado por Ángel Luis Carrillo, que dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la UCAM.

Juntos darán vida a un espectáculo sobre un escenario de grandes dimensiones, acompañado de efectos de nieve, humo y fuegos artificiales, que envolverán a los asistentes en un ambiente festivo y emocionante.

Como novedad destacada, la Plaza Cardenal Belluga estrenará este año un conjunto exclusivo de ornamentación luminosa, compuesto por dos angelotes 3D con trompeta y cuatro lámparas isabelinas volumétricas de gran tamaño, diseñadas para convertir este enclave en uno de los nuevos símbolos visuales de la Navidad murciana.

Además, como complemento familiar, Cortylandia regresa un año más a Murcia con el espectáculo infantil 'La ciudad del tiempo', que se estrena este viernes, a las 19.00 horas, en la avenida de la Libertad, con más de 20 personajes y estructuras animadas que darán vida al clásico montaje navideño.