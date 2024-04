Murcia enfrenta la posibilidad de devolver más de 10 millones en subvenciones por cambios en el plan de movilidad

MURCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha criticado duramente la gestión del Partido Popular en relación al plan de movilidad urbana y ha advertido de que la ciudad podría verse obligada a devolver más de 10 millones de euros en subvenciones europeas debido a modificaciones y paralizaciones en las obras inicialmente acordadas.

"Han parado a medio esas obras de movilidad, no han seguido y yo sinceramente creo que con una intención clara de demonizar unas obras que no es una ocurrencia de ningún partido, de ningún concejal, es una línea que se está siguiendo en toda Europa y es una línea que se está siguiendo también en todas las ciudades de España", ha señalado Ruiz Maciá.

Según el edil socialista, el conflicto surgió a raíz de cambios realizados por el Ayuntamiento en el proyecto de movilidad, que incluían la eliminación de tramos y la modificación de otros. Estas alteraciones, según Ruiz Maciá, no contaban con el respaldo del Ministerio de Transportes, provocando un requerimiento por parte de este departamento.

"Hoy nos desayunamos con que el Ministerio dice que no autoriza los cambios que se han hecho, no autoriza la eliminación de tramos que se han planteado por el Ayuntamiento", ha explicado.

La gestión del Partido Popular ha sido cuestionada duramente por Ruiz Maciá, que ha enumerado otros problemas financieros y "condenas" económicas derivadas de otros proyectos municipales.

"La gestión del PP son 23 millones de condenas por el convenio de Mamusa en la zona norte; son 100 millones de euros más pendientes de condenas por convenios de la zona norte; son más de 8 millones de euros de condenas por el aparcamiento a Abenarabi, es la condena por el aparcamiento del Cuartel de Artillería, es un año con las obras de movilidad sin terminar y ahora el requerimiento al Ministerio; no tienen modelo de municipio, no saben qué hacer con este municipio, no saben qué hacer con Murcia", ha lamentado.

Ruiz Maciá también ha destacado la falta de alineación de Murcia con otras ciudades españolas y europeas en términos de movilidad sostenible y desarrollo urbano, atribuyendo este rezago a decisiones del Gobierno municipal actual. "El problema es que están todas las ciudades alineándose en una movilidad sostenible... menos aquí", ha criticado, tras lo que ha agregado que las decisiones del Ayuntamiento no solo comprometen recursos financieros, sino también "el futuro de la ciudad".

Finalmente, el portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los ciudadanos, instándolos a reflexionar sobre las consecuencias de la gestión del Partido Popular "más allá" de las celebraciones y festividades locales.

"Cuando se terminan los castillos de fuego artificiales, cuando se marchitan las flores, lo que nos está dejando este equipo de Gobierno es una púa inafrontable", ha concluido Ruiz Macía.