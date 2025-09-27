Murcia formará a sus técnicos en innovación urbana y construcción regenerativa en el marco de la Nueva Bauhaus Europea

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia formará a su personal técnico en soluciones innovadoras de rehabilitación energética y sistemas constructivos basados en biomateriales, en el marco de los valores y principios de la Nueva Bauhaus Europea (NEB): sostenibilidad, inclusión y belleza.

Esta iniciativa se impulsa desde el grupo de trabajo municipal de la NEB, una estructura organizativa transversal creada en 2024 y coordinada por el Servicio de Programas Europeos que dirige la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé,así como desde la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente que lidera José Guillén, y que tiene como objetivo alinear las políticas y proyectos municipales con los valores de la NEB.

La formación se inspira en el itinerario desarrollado durante el proyecto URBANEW, que supuso un precedente de éxito en ciudades como Madrid, Valencia, Valladolid y Vitoria-Gasteiz. Murcia adapta ahora ese modelo a su contexto urbano y lo pone en marcha como una actuación propia, enfocada a mejorar las capacidades técnicas del personal municipal y a reforzar su papel en la transición hacia una ciudad más sostenible, inclusiva y resiliente.

"Murcia ha sido reconocida como el primer Local Chapter de la Nueva Bauhaus Europea en España y uno de los cinco primeros de toda Europa. Este liderazgo nos exige actuar con coherencia, y formar a nuestro personal técnico es una de las claves para que esa transformación urbana se haga realidad", ha subrayado Mercedes Bernabé.

La formación se desarrollará a través del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, dentro de su plan de actuaciones formativas, y estará financiada al cien por cien con fondos europeos a través de distintas iniciativas de capacitación vinculadas a proyectos enmarcados en la Nueva Bauhaus. Esta acción pretende fortalecer las capacidades internas del personal municipal para afrontar los desafíos de una ciudad más climáticamente neutra, habitable e innovadora.

"El futuro de la administración pública está en dotar a nuestros profesionales de herramientas reales para afrontar los desafíos urbanos del presente y del futuro. Este tipo de formación especializada nos permite dar un salto cualitativo en sostenibilidad e innovación", ha señalado José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

La propuesta formativa incluye sesiones online sobre biomateriales, normativa europea y soluciones innovadoras, y se complementa con talleres presenciales colaborativos donde se diseñarán y construirán maquetas adaptadas al contexto murciano. El objetivo es generar soluciones reales y aplicables para la rehabilitación energética del parque edificado, integrando criterios estéticos, sociales y medioambientales.

"La iniciativa no solo refuerza las capacidades internas del Ayuntamiento, sino que también contribuye a crear un lenguaje común entre técnicos, empresas, ciudadanía y actores del ecosistema urbano", destacan desde el consistorio murciano.