'Murcia Manga Experience' reunirá este fin de semana más de 300 actividades y a actores de 'One Piece' y 'Harry Potter'

Presentación del festival 'Murcia Manga Experience' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado una nueva edición del festival 'Murcia Manga Experience' que se celebrará este fin de semana con una programación compuesta por más de 300 actividades relacionadas con la cultura japonesa, el cine y el entretenimiento, según ha informado el Consistorio.

Los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; Cultura e Identidad, Diego Avilés, y Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, han participado en la presentación del evento junto al equipo directivo y el dibujante Salva Espín para detallar una oferta que incluye concursos de cosplay, exhibiciones de K-Pop, gaming y conferencias temáticas.

La organización ha destacado como principal reclamo la presencia de los actores Alexander Maniatis, Celeste Loots y Steven John Ward, integrantes del reparto de la serie de Netflix 'One Piece Live Action', quienes ofrecerán una conferencia exclusiva tras el estreno de la segunda temporada.

El festival contará también con la participación del actor internacional Stanislav Yanevski, conocido por interpretar a Viktor Krum en la saga cinematográfica de 'Harry Potter', quien protagonizará encuentros con los aficionados y charlas sobre su trayectoria.

El sector del doblaje estará representado por profesionales como Julia Sorli, voz de personajes como Bulma o Shin Chan, además de los actores Elena Jiménez, Jon Samaniego y Sergio Liébana, responsables de las voces en castellano de la adaptación real de 'One Piece'.

En el apartado dedicado al cómic y la ilustración se han confirmado las intervenciones de autores como Salva Espín, Nacho Fernández, Mario Domínguez y LW Veider, quienes realizarán sesiones de firmas y encuentros sobre el proceso creativo con el público asistente.

La programación de esta edición contempla una zona específica denominada 'Experiencia Mundo Mágico' inspirada en el universo de Harry Potter, así como actividades vinculadas a las Tortugas Ninja, Star Wars, esgrima antigua y una escuela Jedi para los más jóvenes.

El recinto dispondrá de áreas permanentes de videojuegos con títulos como 'Mario Kart' o 'Street Fighter 6', exhibiciones de wrestling temático, zonas de coleccionismo y exposiciones dedicadas a franquicias como 'Stargate' o el cine de animación.

La oferta se completa con una zona comercial, espacios gastronómicos, galerías de arte, talleres participativos y photocalls temáticos diseñados para fomentar la participación de visitantes y turistas en el barrio de El Carmen.

"'Murcia Manga Experience' vuelve a situar a nuestra ciudad en el mapa de los grandes eventos culturales y de ocio vinculados a la cultura pop y al entretenimiento, con invitados internacionales y una programación pensada para todos los públicos", ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

Guillén ha subrayado que "la presencia de actores del live action de 'One Piece' apenas unos días después del estreno mundial de la nueva temporada es un auténtico atractivo para los aficionados y demuestra la capacidad de Murcia para acoger eventos con proyección internacional".

Por su parte, Diego Avilés ha señalado que "este tipo de iniciativas permiten acercar nuevas formas de cultura a la ciudadanía, combinando creatividad, arte, audiovisual y participación".

En este sentido, ha destacado que "Murcia Manga Experience reúne disciplinas muy diversas, desde el cómic o el doblaje hasta la ilustración, el cosplay o el gaming, generando un espacio de encuentro para distintas generaciones, y responde a esa premisa que seguimos de intentar que cada iniciativa que impulsamos aspire a la excelencia, no solamente en su programación, sino también en su puesta en escena, con invitados que cada año vienen de todos los puntos del mundo y que sitúan a Murcia más allá de nuestras propias fronteras".

Asimismo, la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos ha hecho hincapié en que, este fin de semana, "El Carmen, el barrio más multicultural del municipio, se llena de talento joven, ya que las iniciativas que van a tener lugar en este lugar son todas salidas coordinadas, ideadas y realizadas por gente joven, emprendedora y con muchísimo talento".