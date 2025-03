Murcia participa en el proyecto europeo Virtuous para reforzar la protección de los lugares de culto

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, dirigida por Fulgencio Perona, destaca la participación de la ciudad en el proyecto europeo Virtuous (Vulnerability, Risk Assessment Tools and Training Exercises for the Active Protection of Religious Buildings).

Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea en el marco del programa Horizonte Europa y con una duración de 36 meses, tiene como objetivo fortalecer la seguridad en los espacios de culto ante posibles amenazas y promover la cooperación interreligiosa.

La cita tuvo lugar en la ciudad francesa de Limoges la reunión de lanzamiento del proyecto, en la que participaron los distintos socios que conforman el consorcio de Virtuous, compuesto por 20 organizaciones de 10 países europeos.

La Policía Local de Murcia participa activamente en el proyecto y sus principales acciones incluyen la evaluación de riesgos, la digitalización de edificios mediante tecnología BIM, el diseño de escenarios de emergencia, formación especializada para líderes religiosos y cuerpos de seguridad, así como campañas de sensibilización ciudadana.

Además, contribuirá en mesas de trabajo estratégicas para definir políticas de protección de estos espacios. Con este enfoque innovador, Murcia se posiciona como referente en seguridad preventiva a nivel europeo.

Entre estos socios se encuentran cuerpos policiales, entidades religiosas, centros de investigación, universidades y asociaciones especializadas en la prevención del extremismo y la promoción de la convivencia.

La Policía Local de Murcia desempeñará un papel clave en el desarrollo del proyecto, con acciones enfocadas en la evaluación de vulnerabilidad en edificios religiosos, el diseño de escenarios simulados de riesgo y ataques, el desarrollo e impartición de formaciones dirigidas a líderes comunitarios y cuerpos policiales, la realización de campañas de concienciación sobre la seguridad en espacios de culto y la elaboración de recomendaciones y materiales divulgativos adaptados a diversas confesiones religiosas.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Murcia, y en concreto desde el área de Seguridad Ciudadana, valoramos profundamente la participación en un proyecto como Virtuous. En un contexto europeo marcado por el aumento de amenazas dirigidas a comunidades religiosas, nuestra implicación en esta iniciativa representa un paso firme en la defensa de la convivencia pacífica, la libertad religiosa y la seguridad compartida".

Además, Virtuous "no solo nos permite aplicar tecnología avanzada y compartir buenas prácticas con otras ciudades europeas, sino que nos coloca como referente nacional en innovación policial y protección de espacios públicos sensibles. Este proyecto refuerza nuestra visión de una policía moderna, cercana y proactiva, que no solo actúa ante el delito, sino que trabaja en la prevención y la cohesión social como pilares fundamentales de la seguridad urbana", añade.

La participación de Murcia en Virtuous "reafirma el compromiso del municipio con la seguridad ciudadana, la resiliencia urbana y la cooperación internacional, consolidando su liderazgo en proyectos financiados por la Unión Europea y su apuesta por la innovación y el bienestar de toda la ciudadanía", destacan desde el Ayuntamiento.