Murcia participa en tres proyectos europeos para desarrollar su gemelo digital

Murcia impulsa tres proyectos europeos para desarrollar su gemelo digital y mejorar la gestión urbana - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia participa en tres proyectos europeos, CARMONY, MUNICIPAL-LDT4SSC y GENeCITY, destinados a avanzar en el desarrollo de un gemelo digital de la ciudad, mejorar la planificación urbana e incorporar herramientas de inteligencia artificial a la gestión municipal. Las tres iniciativas cuentan con un total de 250.000 euros de financiación directa europea, según ha informado el Consistorio.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que se trata de "proyectos que se complementan" y que permiten "aprovechar la financiación europea para incorporar conocimiento, tecnología e innovación a la gestión municipal". Asimismo, ha destacado la colaboración con la Universidad de Murcia y ha indicado que esta cooperación permite "convertir el conocimiento y la innovación en herramientas útiles para mejorar la gestión de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Ciudad Inteligente y Desarrollo Urbano, José Guillén, ha indicado que los gemelos digitales permiten "utilizar la tecnología para planificar mejor la ciudad, anticiparnos a sus necesidades y tomar decisiones más eficaces". También ha señalado que Murcia está trabajando para trasladar la innovación a soluciones aplicables a los servicios públicos y a la gestión urbana.

MOVILIDAD, INTEROPERABILIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los proyectos es CARMONY, financiado por el programa Horizonte Europa, que trabaja en el ámbito de la movilidad inteligente mediante el uso de datos reales, herramientas de simulación y el gemelo digital para mejorar la gestión y coordinación del tráfico, según sostiene el Ayuntamiento de Murcia.

MUNICIPAL-LDT4SSC está orientado a impulsar la interoperabilidad entre gemelos digitales locales y contempla una experiencia conjunta entre Murcia y Nicosia, en Chipre, para compartir datos, servicios y capacidades tecnológicas de forma segura, manteniendo cada ciudad el control sobre su información.

El tercer proyecto, GENeCITY, también financiado por Horizonte Europa, incorpora inteligencia artificial, modelos predictivos y simulaciones de escenarios para analizar el posible impacto de distintas políticas y actuaciones urbanas antes de su puesta en marcha.