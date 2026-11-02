Murcia reivindica el legado de Ricardo Codorníu en el 180 aniversario de su nacimiento

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, y el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, presentan la iniciativa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno regional celebrarán este domingo 8 de noviembre la Fiesta del Árbol en la urbanización Joven Futura de Espinardo, mediante una jornada de convivencia familiar que incluirá una gran repoblación forestal en homenaje al ingeniero Ricardo Codorníu.

La presentación del evento ha corrido a cargo del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, y la presidenta de la Junta Municipal de Espinardo, Encarna Guillén, según han informado la Comunidad y el Consistorio capitalino.

El nuevo espacio natural ocupará cerca de 40.000 metros cuadrados y albergará más de 700 árboles, una cifra que sitúa al recinto como el segundo parque urbano más extenso del término municipal tras el Parque Metropolitano 'José Ballesta'.

La actuación contempla la implantación de 548 nuevos árboles de gran porte repartidos en tres fases -la primera este domingo- que se sumarán a los ejemplares existentes para dar sombra y estructura a un bosque dedicado al paseo, el deporte y el ocio al aire libre.

El proyecto integrará la Casa Torre Falcón, un inmueble histórico del siglo XVIII cuya restauración municipal permitirá añadir patrimonio, paisaje y nuevos usos a la comunidad vecinal.

La planificación de las obras ha considerado la inclusión de la parcela dentro del ámbito del yacimiento arqueológico de la Senda de Granada y cuenta con todos los permisos pertinentes para su ejecución.

El parque aspira a ser el primer espacio verde del municipio diseñado de forma plenamente participativa a raíz de una iniciativa de la Asociación de Vecinos de Joven Futura que sumó encuestas presenciales y virtuales, talleres en el solar y paseos de trabajo con medio centenar de residentes.

El documento final del proceso participativo reunió 410 respuestas en línea, 224 formularios en buzones y 135 aportaciones digitales a través de una aplicación geográfica.

Las propuestas vecinales integraron a colectivos de accesibilidad, movilidad, sostenibilidad y cultura para demandar recorridos adaptados, zonas de sombra, áreas de juego por edades, incremento de la biodiversidad y conexión visual con la huerta y la Casa Torre Falcón.

La Fiesta del Árbol se desarrollará de 11.30 a 16.00 horas y dará inicio a las 12.00 horas a la plantación de 158 ejemplares por parte de las familias asistentes. La programación del evento contempla la realización de sesiones de yoga, talleres infantiles, ambientación musical y actividades de difusión ambiental a cargo de agentes municipales y de la entidad MurciInsectos.

Una paella popular cerrará la jornada festiva para consolidar el compromiso vecinal con el cuidado y mantenimiento de las instalaciones desde su origen.

La denominación propuesta para el recinto, 'Recreative Garden Ricardo Codorníu', se elevará al Pleno municipal para conectar el proyecto con la memoria del recinto Recreative Garden, fundado en Espinardo en 1897 como complejo social y cultural.

El Consistorio murciano ha resaltado que la adopción de esta nomenclatura no persigue la reconstrucción del antiguo recinto, sino la devolución a la pedanía de una idea histórica centrada en el encuentro ciudadano.

RESTAURACIÓN DE SIERRA ESPUÑA

El consejero Juan María Vázquez ha destacado la vigencia del mensaje del ambientalista cartagenero, de cuyo nacimiento se cumplen 180 años, en relación con la protección de los bosques y el acercamiento de la naturaleza a la sociedad.

Conocido como el 'Apóstol del Árbol', Codorníu ejerció un papel fundamental en la política forestal española y lideró la restauración hidrológico-forestal de Sierra Espuña.

"Hablar de Ricardo Codorníu es hablar de Sierra Espuña, pero también de una manera de entender la conservación basada en la ciencia, la educación y la implicación de la sociedad", ha señalado el consejero, quien ha añadido que "su mayor legado no es únicamente el paisaje que ayudó a recuperar, sino una conciencia sobre la necesidad de protegerlo y transmitirlo a las siguientes generaciones".

El legado del divulgador ha registrado una presencia destacada en la agenda tras la presentación el pasado octubre en la Filmoteca Regional del documental 'El apóstol del árbol', dirigido por Antonio José Martínez Bermejo. La pieza audiovisual recoge testimonios de investigadores, profesionales del medio ambiente, divulgadores y descendientes directos del propio Codorníu.

Las acciones de homenaje coinciden con las obras de rehabilitación de la cubierta del Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu en Sierra Espuña, destinadas a reforzar el aislamiento y la eficiencia energética del inmueble mientras la instalación permanece cerrada al público.