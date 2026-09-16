Los nacimientos suben un 4,05% hasta julio en la Región de Murcia

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MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado un total de 7.263 nacimientos entre enero y julio de 2026, un 4,05% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en la Comunidad se produjeron en el séptimo mes del año un total de 1.060 alumbramientos. De los nacidos en julio, 519 fueron niñas, y 541, niños.

De los 1.060 nacimientos, la mayoría (343) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (285); de 25 a 29 años (219); de 20 a 24 años (98); de 40 a 44 años (87); de 15 a 19 años (15); de 45 a 49 años (12) y de 50 años o más (1).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 35 del 2026, se contabilizaron en la Región de Murcia 7.245 fallecimientos, un 1,11% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 1.032 personas en la Comunidad.