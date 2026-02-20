Narbona rechaza ser "fundamentalista antitrasvasista" y defiende que nunca intentó cerrar el Tajo-Segura

La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura de la Asamblea Regional de Murcia - ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Remarca la necesidad de ser "extraordinariamente prudentes" en la gestión del agua ante la "emergencia climática"

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha rechazado ser una "fundamentalista antitrasvasista" y ha afirmado que durante su mandato, entre 2004 y 2008, "no hubo una reducción del caudal" del Tajo al Segura "respecto a lo que eran los estándares, lo que eran las reglas existentes".

Narbona ha pronunciado estas palabras en el marco de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura de la Asamblea Regional de Murcia, con sede en Cartagena, donde ha comparecido este viernes a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

La actual presidenta del PSOE y diputada en la Asamblea de Madrid ha explicado que durante su etapa como ministra --bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero-- no derogó el trasvase Tajo-Segura, sino que le dio "certidumbre" y, por eso, "hoy hay más seguridad hídrica de la que había entonces".

Ha insistido en que en su gestión "no hubo ninguna actitud fundamentalista, fanática", respecto del trasvase, y ha subrayado que para ella, como ministra, "hubiera sido mucho más cómodo en términos políticos" atender a la "confrontación" desde Castilla-La Mancha, gobernada por su partido.

Por ello, ha insistido en que en su gestión no hubo "nada de ideología, sino ciencia, ciencia y ciencia e historia, historia, historia". "Intenté gobernar para todo el mundo, y eso significaba también aquí, en Murcia, intentar encontrar soluciones ante demandas y necesidades sociales que consideraba que debían de llevarse a cabo", ha dicho.

Respecto al trasvase del Ebro, la exministra ha dicho que "en realidad quien lo derogó no fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino la propia Comisión Europea", y ha remarcado que "la prueba más importante de que esa obra no contaba con dicho beneplácito fue que el proyecto quedó abandonado cuando el PP volvió al Gobierno con Mariano Rajoy".

En este sentido, ha señalado que "el proyecto del trasvase del Ebro no ha vuelto a aparecer, no ha habido un gobierno del Partido Popular que lo haya vuelto a poner" sobre la mesa.

CRISIS CLIMÁTICA

Para la exministra de Medio Ambiente, "si alguien recorta el trasvase es esa reducción de precipitaciones que va a ir a más y eso es compatible con que ahora tengamos un episodio de lluvias torrenciales, porque también eso es consecuencia del calentamiento global".

Y es que, según ha advertido, "España es uno de los países de la Unión Europea, si no el que más, vulnerable ante el avance del cambio climático", de manera que, a su juicio, es necesario ser "prudentes" en la gestión hídrica ante esta "emergencia".

"Yo creo que ante una perspectiva como la de la emergencia climática lo que toca ser es extraordinariamente prudentes", ha señalado Narbona, quien ha apostado por una "gestión plurianual" del trasvase y por "contemplar todo aquello que puede acompañar en el mix al uso del agua en esta región", incluida la desalación.

REACCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde el PSOE, el diputado regional Fernando Moreno ha dado las gracias a Narbona por ser "una auténtica visionaria" y "anticiparse a lo que podía haber sido una auténtica tragedia para la Región de Murcia, cuando el trasvase estuvo cerrado durante once meses consecutivos como consecuencia de aquel famoso memorándum".

El parlamentario socialista ha agradecido a Narbona "haber contribuido a salvar la producción de miles de hectáreas, de miles de puestos de trabajo, mediante la apuesta por la desalación y la regeneración de aguas" y ha pedido "perdón" a la presidenta del PSOE por los "insultos" que ha sufrido "por parte del PP de la Región".

Moreno ha defendido que el trasvase Tajo-Segura "es una infraestructura estratégica para la Región de Murcia y para el sur de Alicante" y ha recalcado que "la política de agua en España no puede plantearse como una guerra entre territorios", al tiempo que ha apostado por un "modelo hídrico más resiliente frente al cambio climático".

El diputado regional de Vox Alberto Garre ha indicado que "todo el agua que hay en los ríos y que pasa por los ríos es propiedad de todos los españoles; y lo normal, en una mente normal, es que allí donde pueda sobrar agua, se lleve a donde hace falta agua".

Garre ha comentado que la explicación ofrecida sobre la retirada del Plan Hidrológico Nacional "no se sostiene y vuelve a demostrar la política de engaños que ha caracterizado a los gobiernos de turno", y ha incidido en que "la Unión Europea no se había pronunciado sobre la financiación del trasvase del Ebro".

"Existe una carta dirigida por los entonces eurodiputados García Margallo y Cristina Gutiérrez-Cortines al comisario de Infraestructuras de la UE, solicitando información sobre el expediente de financiación, y la respuesta fue clara: la comisión aún no se había pronunciado. Por lo tanto, ni el Gobierno de José María Aznar podía decir que había financiación, ni el Partido Socialista podía alegar que no la había. Ambos incurrieron en falsedades", ha dicho.

Desde el Grupo Mixto, el diputado regional de Podemos-IU-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, ha pedido circunscribir el debate sobre el trasvase al regadío y ha recalcado que que "es necesario prever el futuro" del trasvase Tajo-Segura "desde la prudencia" y "oyendo el discurso y el conocimiento científico".

Sobre el trasvase del Ebro que "ahora se resucita", Álvarez-Castellanos ha explicado que plantearlo como solución es "errar el tiro" y ha apostado por "redimensionar" el tamaño de la agricultura intensiva en la Región de Murcia y potenciar "mucho más" el sector agrícola tradicional.

En este sentido, Álvarez-Castellanos ha asegurado que "la disminución de precipitaciones en la cabecera del Tajo" es un elemento que "el Partido Popular o Vox no ponen nunca encima de la mesa". "Si hay la mitad de agua, no podemos hablar del futuro del trasvase como si hubiera todo el agua del mundo", ha apostillado.

Por su parte, el diputado regional del PP, Jesús Cano, ha dicho que la política del agua de la época de Narbona "no fue neutral ni justa, fue ideológica" y cuestionó "infraestructuras esenciales como el trasvase Tajo-Segura" sin ofrecer "alternativas reales", lo que "generó incertidumbre, puso en riesgo miles de empleos y golpeó directamente al campo murciano".

Para el 'popular', Narbona mantuvo "una visión ideológica del agua" alejada "de criterios técnicos y de la realidad socioeconómica del sureste español", lo que "demonizó el regadío murciano, peso a ser uno de los más eficientes de Europa en ahorro, modernización y reutilización".

"No puede ser sostenible condenar a una región productiva mientras se ignora su esfuerzo en depuración, modernización de regadíos y ahorro hídrico", ha insistido Cano, quien ha reclamado "una política nacional del agua, basada en la solidaridad, en la planificación y en el respeto a los territorios".