La Niña, Premio Paco Martín de las Músicas Globales 2026 en La Mar de Músicas - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El festival La Mar de Músicas ha concedido el Premio Paco Martín de las Músicas Globales 2026 a La Niña, uno de los nombres más impactantes de la nueva escena experimental italiana. Con este galardón, el festival, organizado por el Ayuntamiento, reconoce a una artista emergente que, en los primeros años de su carrera, está destacando dentro del panorama internacional de las músicas globales.

La Niña es el nombre artístico de Carola Moccia, cantautora napolitana que ha sido señalada por Rolling Stone como una sorprendente fusión entre Teresa De Sio y Rosalía.

Su proyecto musical combina inglés, italiano y napolitano en una propuesta vanguardista donde el folclore napolitano dialoga con sonidos pop, urbanos y electrónicos. En su música, la tradición mediterránea y el futurismo sonoro chocan para crear una identidad propia que conecta pasado y presente, informa el Consistorio en un comunicado.

Su último trabajo, 'Furèsta', es un proyecto visionario que mezcla la herencia vocal del Mediterráneo con paisajes electrónicos contemporáneos, consolidando a La Niña como una de las voces con mayor personalidad de la nueva escena musical italiana. Su propuesta explora la memoria cultural del sur de Italia mientras la proyecta hacia territorios experimentales y globales.

Este premio recuerda la figura de Paco Martín, creador y director de La Mar de Músicas hasta 2019, y distingue cada año a un artista emergente que esté destacando en el ámbito de las músicas globales.

El galardón lo han recibido la cantante cordobesa María José Llergo (2021): Ed Maverick (2022), Novembre Ultra (2023), Lau Noah (2024) y Maestro Espada (2025).

El jurado del premio es propuesto por la Asociación Paco Martín y este año han formado parte Laura Piñero (periodista de la Cadena Ser), Miguel Tebar (crítico musical de la revista Rockdelux), Ana Sánchez (periodista de TVE), Alberto Frutos (crítico musical de La Verdad), Amelia Castilla (periodista de El País y miembro de la Asociación Paco Martín), Isabel Sanchez (productora y representante musical) y José Luis Cegarra (creador y anterior director de La Mar de Músicas).

La música de La Niña "es como un viaje por el Mediterráneo, por las raíces, por nuestras culturas y nos conecta con otras generaciones, pero sin dejar de mirar al presente, ya que habla también de los temas de nuestro tiempo, de estas generaciones", ha explicado Laura Piñero, periodista de Cadena Ser e integrante del jurado.

"Tiene igual peso la tradición y el futurismo, es una música muy evocadora que habla de toda nuestra herencia mediterránea y que le habría encantado a Paco Martín", ha añadido.

Como parte del reconocimiento, el Ayuntamiento de Cartagena facilitará la actuación de La Niña en la próxima edición del festival, donde recibirá oficialmente el galardón durante la celebración de La Mar de Músicas 2026. Su concierto se realizará en la clausura, el 25 de julio, a las 21.30 horas, en el patio del antiguo CIM de la UPCT.

Con este premio, el festival reafirma su apuesta por descubrir y apoyar a artistas que están redefiniendo las músicas globales desde nuevas miradas sonoras y culturales. La Niña se suma así a la lista de jóvenes creadores que, desde diferentes tradiciones musicales, están construyendo el futuro del panorama internacional.

Las entradas para la 31ª edición de La Mar de Músicas saldrán a la venta a finales de marzo, cuando el festival dé a conocer toda su programación y ponga a la venta abonos y entradas para los conciertos.

El festival hará un Especial Ecuador y ya ha confirmado que por su 31 edición pasarán por el evento artistas como Rubén Blades, Lila Downs, Silvana Estrada, Carminho, Xoel López o Rodrigo Cuevas.