El nivel de riesgo de incendio forestal para este lunes es extremo o muy alto en la Región de Murcia - AEMET

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este lunes es extremo o muy alto en la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en el Altiplano, la Cuenca de Mula, el litoral este, el Noroeste y la Vega Alta-Ricote-Murcia, y muy alto en el Guadalentín y el litoral oeste.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.