El nivel de riesgo de incendio forestal para este viernes es extremo en gran parte de la Región de Murcia

El nivel de riesgo de incendio forestal para este viernes es extremo en la gran parte de la Región de Murcia - 1-1-2

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este viernes, 15 de agosto, es extremo en la mayor parte de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en la Cuenca de Mula, el Guadalentín, y litoral oeste y muy alto en el Noroeste, litoral este y Vega Alta, Ricote y Murcia y alto en el Altiplano.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias 1-1-2.