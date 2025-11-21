La nueva Sala de Estudio 24 horas, en el Centro Cultural de Monteagudo, abrirá sus puertas el próximo año

Presentación de la nueva Sala de Estudio 24 horas en el Centro Cultural de Monteagudo, que abrirá sus puertas el próximo año - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pedanía murciana de Monteagudo contará el próximo año con una nueva Sala de Estudio 24 horas, que se ubicará en el actual edificio del Centro Cultural de esta pedanía. La Junta de Gobierno ha adjudicado las obras de adecuación de este espacio, que acogerá la futura sala con 66 puestos de estudio.

La nueva Sala de Estudio 24h se ubicará en una superficie de 184,81 m2, con un presupuesto total de 218.619 euros, incorporándose así a la Red Municipal de Estudio de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía como espacio para el aprendizaje y la conciliación.

El plazo de ejecución es de seis meses desde el momento que se firme la obra, según ha avanzado en rueda de prensa de la Junta de Gobierno la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno de Murcia, Rebeca Pérez, que ha avanzado que los trabajos para la sala de estudio del Esparragal comenzarán las próximas semanas.

Se trata de un servicio gratuito los 365 días del año para los estudiantes mayores de 16 años, y que amplía la red a un total de 21 Salas de Estudio, de las que 19 se pueden encontrar en pedanías.

Con la futura Sala de Estudio, que se ubicará en la avenida Príncipe de Asturias y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, se da un paso más para dar respuesta a una demanda de la Junta Municipal de Monteagudo.

La actuación prevista contempla una reforma parcial del edificio del Centro Cultural para ubicar la sala en parte del semisótano del edificio y que contará con un acceso independiente, una rampa, y unas escaleras de entrada, labores de carpintería y fontanería, entre otros.

El interior será completamente rediseñado, incluyendo vestíbulo, aseos, cuarto de limpieza y la sala de estudio principal. Se utilizarán materiales fonoabsorbentes, cerramientos térmicos y sistemas de climatización con recuperación de calor para garantizar un espacio confortable y eficiente.

La adecuación cumple con criterios de eficiencia energética y accesibilidad, y dotará a Monteagudo de un recurso educativo clave para jóvenes, estudiantes y opositores de la zona.

La intervención forma parte de la estrategia impulsada por la Concejalía de Educación para ampliar y descentralizar los espacios públicos dedicados al estudio, especialmente en pedanías, ofreciendo así más de 1.100 plazas para el estudio en todo el municipio.

Estos espacios, abiertos 24 horas, son accesibles mediante un sistema de cerradura electrónica. Además, están configurados para que sean eficientes energéticamente, y también cuentan con un sistema de acceso inteligente que permite controlar el número de personas, para no superar así el aforo en ninguna de las salas de estudio.

En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia continúa en la senda de seguir ampliando la red de bibliotecas y salas de estudio que en la actualidad encontramos en Aljucer, Alquerías, Beniaján, Casillas, Cobatillas, Los Garres, Los Dolores, Los Martínez del Puerto, El Raal, Rincón de Seca, Ronda Sur, San José de la Vega, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, Torreagüera, Zeneta, Zarandona y Llano de Brujas, además de la prevista también el próximo año en El Esparragal.

A estas se suman la ubicada en The Open Faculty, con horario de 8.30 a 19.00 horas, gracias a un convenio de colaboración con la concejalía de Educación.

Para acceder a ellas se debe tener 16 años o más y disponer de la tarjeta de acceso a la RMSEM, gratuita y muy fácil de obtener: basta con rellenar el formulario disponible en la web 'https://salasestudio.rmbm.org/'.

MÁS DE 200.000 USUARIOS EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO

Entre enero y octubre de 2025, las salas municipales han registrado más de 200.000 usuarios, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

El mes de mayo fue el de mayor afluencia, con más de 25.000 estudiantes, alcanzando una media mensual de 15.000 usuarios y un total de 230.000 en 2024.

Los horarios de mayor demanda se concentran entre las 16.00 y las 20.00 horas, con ocupación plena, y de 8.00 a 14.00 horas, con un 85% de ocupación media.