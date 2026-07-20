El nuevo acuerdo para los bomberos forestales incorpora más efectivos y mejoras salariales de hasta el 30,8% - '1-1-2' RM

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha presidido este lunes la firma del III Acuerdo de mejora de la calidad del empleo en el Servicio de Prevención Selvícola y Defensa del Patrimonio Natural de la Región de Murcia, un pacto alcanzado entre la Comunidad Autónoma y las organizaciones sindicales CCOO y UGT para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales.

El acuerdo, que tendrá vigencia entre 2028 y 2032, beneficiará a unos 350 trabajadores del servicio e incluye medidas como la conversión de contratos parciales en anuales, la incorporación de nuevos efectivos, un incremento retributivo progresivo y cambios en la organización de la jornada laboral.

En concreto, contempla la conversión de 96 contratos parciales en contratos con actividad durante todo el año, lo que elevará el porcentaje de trabajadores con empleo anual hasta cerca del 98% de la plantilla. Además, prevé la incorporación de nuevos efectivos al dispositivo, entre bomberos forestales y personal de vigilancia, así como un incremento retributivo progresivo que, según la Comunidad, alcanzará el 30,82% al finalizar la vigencia del acuerdo.

El texto también incorpora medidas relacionadas con la conciliación, la formación, la salud laboral y la organización del trabajo, entre ellas la eliminación del sistema de localización obligatoria fuera de la jornada laboral. De este modo, las movilizaciones extraordinarias pasarán a tener carácter voluntario y serán retribuidas.

La firma del acuerdo llega tras más de un año de negociaciones entre la Administración autonómica y los representantes sindicales y ha permitido desconvocar la huelga anunciada por el colectivo para este verano.

Durante el acto, López Miras ha calificado el acuerdo de "hito para la Región de Murcia" y ha asegurado que es "fruto del diálogo y del compromiso de todas las partes". Asimismo, ha afirmado que el pacto "mejora las condiciones, aporta estabilidad y fortalece un servicio público esencial".

El presidente regional ha enmarcado el acuerdo en el aumento del riesgo de incendios forestales derivado de las altas temperaturas y ha recordado que más de 406.000 hectáreas de la Región están catalogadas como zonas de alto riesgo de incendio forestal. En este contexto, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha impulsado una reforma legal para endurecer las sanciones por negligencias que obliguen a movilizar recursos extraordinarios de emergencias, así como una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía sobre la prevención de incendios.

López Miras ha explicado que el nuevo contrato del servicio supondrá una inversión de 140 millones de euros entre 2028 y 2032, frente a los cerca de 80 millones del contrato vigente, lo que eleva la inversión anual de 16 a 28 millones de euros. Según ha indicado, el dispositivo alcanzará los 379 efectivos y 370 de ellos tendrán contrato durante los doce meses del año.

Por parte de UGT, la secretaria general del sindicato en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, ha afirmado que se trata del "mejor acuerdo en el territorio nacional" para este colectivo y ha destacado que incorpora una "subida salarial digna", elimina la localización obligatoria, crea puestos de trabajo a tiempo completo y reconoce la antigüedad de los trabajadores de forma retribuida. "Hoy es día de celebrar", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el acuerdo demuestra que "cuando se quiere, sí se puede".

Sánchez ha aprovechado su intervención para pedir al presidente regional que contribuya a desbloquear otros convenios colectivos pendientes, como los del metal y la sanidad privada.

La secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, ha sostenido que "mejorar las condiciones laborales no es solo una cuestión de justicia, es invertir en la seguridad de la ciudadanía" y ha destacado que el acuerdo "nace del esfuerzo compartido" entre las partes y es el resultado de "muchas horas de diálogo".

Fuentes ha añadido que el acuerdo "no debe entenderse como un punto y final, sino como un paso adelante" y ha reclamado seguir avanzando en la mejora del servicio, "hay que seguir cuidando a quienes nos cuidan ha concluido.

En representación del colectivo, el bombero forestal Juan Pedro Cornejo ha calificado el acuerdo de "histórico" y ha reconocido que, aunque todavía quedan "asignaturas pendientes", como la mejora de los cuadrantes de trabajo o avanzar hacia un servicio público al 100%, el conjunto de los trabajadores está "muy contento" con el resultado de la negociación.