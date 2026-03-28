Un nuevo buscador de empresas verificadas, desarrollado por Neting, facilita la búsqueda de presupuestos

'Top.Neting.App', Un Nuevo Buscador Profesional De Acceso Abierto - NETING

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Neting, la red de networking creada por emprendedores murcianos, ha anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta para solicitar presupuestos a empresas verificadas y de confianza. Se trata de 'Top.neting.app', un nuevo buscador profesional de acceso abierto.

En él, las empresas de mayor confianza en cada área profesional pueden solicitar unirse a la plataforma para posicionarse dentro de su sector y comenzar así a recibir solicitudes de presupuesto y contactos profesionales.

Según trasladan sus responsables, "se trata de una puerta abierta a formar parte de la 'Comunidad Neting', contando con un escaparate público 24/7 para su perfil profesional optimizado". Además, destacan otras ventajas competitivas como el posicionamiento local de cada perfil profesional en su zona de influencia, descartando la competencia directa.

UNA COMUNIDAD CON EL SELLO DE CONFIANZA NETING

Este buscador de presupuestos ofrece a los usuarios, en definitiva, el acceso directo a una comunidad real de profesionales avalada por un filtro de calidad humana. Una forma rápida y cómoda de acceder y solicitar presupuestos con un solo clic desde un portal con una amplia oferta unificada de perfiles profesionales de diversas áreas.

Además, permite conocer, de forma transparente, quién está detrás de cada empresa, su perfil, trayectoria y nivel de vinculación a Neting. Las inscripciones para empresas que quieran tener la oportunidad de mostrar sus productos o servicios, para que los usuarios del buscador les puedan solicitar presupuesto, pueden realizarse desde la sección 'Únete' del propio portal (https://top.neting.app) indicando nombre, empresa, dirección, categoría profesional, provincia, datos de contacto y adjuntando una imagen.