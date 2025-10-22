El nuevo Plan de Movilidad de Murcia incluye tres ejes peatonales y un túnel y un 'parking' bajo la Circular

El nuevo Plan de Movilidad de Murcia incluye peatonalizar calles del centro y un túnel y un 'parking' bajo la Circular - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) Murcia 2025-2032 está formado por 3 ejes estratégicos, 9 líneas de actuación y 64 actuaciones. Un plan, según ha explicado el alcalde, José Ballesta, durante su presentación "pensado, diseñado y elaborado para Murcia, para conectar sus 28 barrios y 55 pedanías".

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha explicado que el río Segura se convierte en "eje central de la ciudad" de modo que "se expande el centro urbano en un círculo, hacia el sur a barrios como El Carmen, el Infante o Santiago el Mayor, hacia el este, La Paz, Vistabella y La Fama, y el oeste, hasta San Andrés, San Antón o San Antolín".

El nuevo PMUS contempla la creación de tres ejes peatonales hacia el este. El que han llamado eje de la acequia, que unirá la calle Enrique Villar, Santa Clara y Acisclo Díaz, de manera que se peatonalizará desde la Universidad de Murcia hasta el jardín de La Seda.

El segundo eje, llamado de la Arrixaca, es una bifurcación del anterior, con el que confluye en la ermita del Salitre y en la UMU. Este eje comenzará en la parte norte del jardín de San Esteban, a través de Jerónimo de Roda, Jaime I y Gutiérrez Mellado.

El tercer eje, el del antiguo Zoco, conectará el Mercado de Verónicas con la plaza de Belluga y Santa Eulalia.

La peatonalización que plantea el consistorio es similar, según ha explicado Ballesta, a la del paseo Alfonso X, por lo que "solo los vehículos de acceso a garajes o centros comerciales podrán tener acceso con solicitud previa", y además contarán con carriles bicis.

El alcalde confía en que no habrá "graves acciones al tráfico" ya que "muchos de estos ejes ya cuentan con peatonalización", como la zona de Alfonso X.

Ballesta ha explicado que para este PMUS se han realizado 5.786 encuestas a vecinos del municipio y que cuenta con elementos aportados por estos.

CUATRO APARCAMIENTOS Y UN TUNEL EN LA CIRCULAR

El PMUS incluye la construcción de cuatro aparcamientos intermodales ubicados en el Infante, plaza Circular, el Malecón y en la zona Sur.

Además del aparcamiento, se construirá por debajo de la plaza Circular un túnel que unirá Primo de Rivera con Ronda Levante, "una estructura clave para reducir la intensidad de tráfico en la superficie".

TRANVIBÚS Y AUTOBUSES

Por otra parte, se contará con el tranvibús que unirá el barrio de El Carmen con la Arixaca en 18 minutos, así como con la ampliación del tranvía hasta el barrio de El Carmen.

El nuevo modelo de transporte supondrá, según Muñoz, "una red completa que cubrirá el 98% del territorio, con 160 autobuses y 70 líneas". Además, se recuperará los servicios nocturnos y a demanda, con los que se podrá cubrir zonas rurales o de baja densidad.

Asimismo, la red de movilidad permitirá pagar con una sola tarjeta en el transporte público y consultar en tiempo real los horarios.

RED DE VÍAS PRIORITARIAS

Las redes de vías prioritarias, las que cubre los desplazamientos más intensivos, recuperarán espacio para el vehículo con este PMUS. Se trata de avenidas como Ronda Sur o Miguel Indurain, que recuperará el tercer carril, y de las costeras Norte y Sur.

Para esto se revisará la estructura viaria, eliminando cuellos de botella, aumentando carriles, reorganizando flujos, reprogramando semáforos, eliminando obstáculos y reubicando paradas fuera de la calzada, según ha explicado el concejal.

Muñoz ha apuntado la necesidad del desarrollo de nuevos accesos desde Ronda Sur a la estación de El Carmen "para canalizar la llegada de vehículos hacia ella y reducir la presión en zonas como El Rollo", junto a las soluciones ya presentadas en General Ortín y Miguel Ángel Blanco.

Este PMUS incluye la finalización de las costeras Norte y Sur y la de la mejora de los accesos de la A-30 desde Espinardo hasta El Palmar que "evitarán retenciones y facilitarán los desplazamientos metropolitanos, especialmente en horas punta", así como la ejecución del Arco Norte.

Estas infraestructuras se ampliarán este jueves en el Consejo Social de la Ciudad y votará en el Pleno.

INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS Ballesta ha apuntado que en los presupuestos de 2026 ya están contempladas las obras en la rotonda de Ronda Sur en Miguel Ángel Blanco y General Ortín para dar fluidez al tráfico de esa zona o la ampliación de la rotonda de los Poetas en Miguel Indurain para dar acceso a las avenidas que confluyen en ella.

Hay un cálculo previo de las medidas pero, según Ballesta, "es muy difícil concretar cuáles serán los precios dentro de cinco o seis años, por lo que se presentarán año a año".