El número de autónomos de la Región de Murcia crece en 393 profesionales durante el mes de octubre

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de autónomos en la Región de Murcia a finales del mes de octubre ha alcanzado los 103.930 afiliados, registrando una subida mensual de 393 activos.

Y es que, solo el sector de Educación ha ganado 169 afiliados, aunque la Hostelería, por el contrario, ha perdido 51 afiliados en el pasado mes. Por sectores en la Región de Murcia podemos apreciar el aumento de afiliación en este mes de octubre en: Educación (3.733), Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (8.635), Actividades Sanitarias (3.924), y Transporte (5.835).

Son las actividades más cualificadas las que alcanzan su mejor dato en lo que llevamos de año, lo que nos sigue indicando que los falsos autónomos de dichos sectores continúan creciendo de forma imparable. En contrapartida, son los sectores más tradicionales los que reflejan una bajada de afiliación, como Agricultura (9.232) con 1 afiliado menos, Industria Manufacturera (6.949) con 9 afiliados menos, y Hostelería (8.842) con 51 afiliados menos.

Por Comunidades Autónomas, todas ellas reflejan un ligera subida de afiliación en el mes de octubre, excepto Andalucía (581.800) con 154 activos menos, Asturias (69.819) con 253 afiliados menos, Castilla y León (184.006) con 80 activos menos, Galicia (203.872) con 122 activos menos, Islas Baleares (101.054) con 3.384 activos menos y La Rioja (24.574) con 2 activos menos. A nivel estatal, se registra un total de 3.374.593 afiliados, con un incremento mensual de 3.248 activos, siendo este, su mejor dato registrado en octubre de la última década.

Los sectores del Comercio y Hostelería a nivel estatal son los que más han sufrido la bajada de afiliación con pérdidas de 3.062 y 3.520 activos respectivamente. Eduardo Abad, presidente de UPTA España, "valorando los datos a fin de mes de afiliación de autónomos correspondientes al mes de octubre, se puede destacar que a diferencia de las previsiones alarmistas de la Encuesta de Población Activa (EPA), los datos oficiales revelan un incremento de 3.248 autónomos con respecto al mes anterior, contribuyendo al récord de afiliación en octubre de la última década".

"Como llevamos declarando los últimos meses, los datos de la EPA carecen de fundamento y no reflejan la realidad del colectivo de autónomos. Hace solo una semana se predecían miles de bajas, pero la realidad es totalmente distinta. Es fundamental que no se transforme la realidad ni se alarme a la opinión pública con cifras que no se basan en datos oficiales", ha concluido.