El número de personas en la UCI se duplica en un solo día en la Región de Murcia

"El cierre de toda actividad es el único dique de contención contra la pandemia. Quédate en casa, es el mejor homenaje al fallecido"

MURCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha actualizado este sábado los datos de contagios, ingresos hospitalarios y novedades de la situación de emergencia que vive la Región de Murcia por el CoVid19. En concreto ha recordado los datos que se hacía públicos este viernes a las 21.00 horas.

Antes, el consejero ha mandado sus condolencias a los familiares y allegado del vecino de Jumilla, de 70 años de edad, que fallecía en el Hospital de Yecla por coronovirus. El fallecido estaba ingresado en el hospital desde hacía tiempo, por lo que toda persona que ha tenido contacto con él se encuentra ya aislada y en cuarentena.

"Cada vez que una unidad familiar rompe la cuarentena se amplia esta situación", una situación que "pasará factura en vidas", por ello "por todos los profesionales que se juegan la vida, por los que no saben que necesitarán cuidados, por responsabilidad, mantengan las unidades familiares libres de CoVid. De esto saldremos juntos, aislamiento de toda la unidad familiar y confinamiento de toda la población", ha subrayado.

Y es que, de las 2.100 pruebas, los casos positivos ya ascienden a 240, con el primer fallecido, 61 ingresados en el hospital, 179 en sus casas y 14 en la UCI, un dato preocupante, pues en un solo día se ha doblado el número de ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ese incremento en la UCI "era de prever", afirma Villegas, "aunque llegará un momento en el que se sature la UCI y tendremos que poner otros medios. Es probable que nos sobrepase", ya que augura dos semanas "muy complejas".

El consejero ha informado que la coordinación entre administraciones es "estrecha", y ha insistido en que las residencias y centro sociosanitarios, deben seguir las recomendaciones y la Guia elaborada por el Ministerio para estos centros. Desde la Consejería de Salud se está repartiendo material para dar cobertura y cumplimiento a lo que señala esa publicación.

Por ello, ha adelantado que siguen ampliando la flexibilidad en el trabajo de los profesionales sanitarios, apostando por el teletrabajo, el seguimiento monitorizado.

"El cierre absoluto de toda actividad es el único dique de contención contra la pandemía. Quédate en casa, es el mejor homenaje a la persona que ha fallecido", ha remarcado Villegas, para añadir que "todos los oficios tiene que parar, están causando muertes, lo puedo decir más fuerte pero no más claro".

A preguntas de los periodistas, el consejero ha señalado que han comenzado a trabajar en la posibilidad de habilitar centros junto a los hospitales para pacientes ingresados y profesionales sanitarios y, respecto a la falta de material sanitario, ha explicado que Salud lleva desde enero tratando de captar material, "pero el desabastecimiento es mundial".

PRIORODAD DE LOS TEST

En estos momentos, se están centrando todos los test en gente hospitalizada, gente de riesgo y profesionales sanitarias, como marca el Ministerio, mientras llegan a las CCAA los test rápidos, unos test que están previsto que lleguen hoy mismo. De todas formas, Villegas señala que hay un equipo "trabajando desde hace tiempo para poder comprar material sanitario".

La presión asistencial es mayor en los núcleos de población más grandes, como es el caso de Murcia y Cartagena, y aunque "las medidas son suficientes hoy", Villegas cree que "no lo serán en los próximos días".

Por ello, ya trabajan en un plan escalonado para evitar el colapso de material e instalaciones, un plan que se pondrá en marcha si las medidas que se han adoptado estos días no tienen el éxito esperado. La única ventaja que ve el consejero es la Región empezaron a tomarse las medidas más tarde y espera que eviten una curva pronunciada y una situación extrema.

En estos momentos, no ha sido necesario ocupar espacios o establecimientos no hospitalarios, "no es imprescindible", pero ya trabajan con una lista de hoteles que podrían utilizarse en caso de colapso.

Respecto a la posibilidad de poder contratar a personal sanitario jubilado, Villegas no es partidario de ponerlos en riesgo y apuesta porque puedan ayudar con 'teletrabajo' y haciendo seguimiento de los contagiados.

ESPECULACIONES

Sobre todos los artículos y opiniones que se están publicando y circulando, Villegas afirma que hay muchas especulaciones y que aún no hay datos científicos de porqué a unas personas afecta el virus más que a otras o si procede de cepas diferentes.

Villegas explica que es cierto que el nuevo coronavirus se puede transmitir también por aerosol en el aire y puede pervivir hasta tres horas, lo que hace que las personas que están enfermas y tosen puedan contagiar, "pero hablando con normalidad a la distancia de uno o dos metros el riesgo es muy bajo".

Finalmente, sobre la necesidad de ir con marcarilla o guantes por la calle, el consejero afirma que no es necesario, en primer lugar porque nadie tiene que pasear por la calle; y en segundo lugar, porque las personas sanas no deberían consumir un material que es escaso.