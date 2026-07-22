La oficina de empleo de San Javier amplía su espacio para ofrecer un mejor servicio a sus cerca de 7.500 usuarios

Un momento de la visita del consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, a la oficina del SEF en San Javier - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La oficina de empleo de San Javier cuenta desde hoy con unas instalaciones más amplias, modernas y funcionales tras la reforma integral llevada a cabo por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, con una inversión de 554.700 euros, financiada con una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha visitado este miércoleslas nuevas instalaciones acompañado del alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, y de la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Carmen Martínez.

Durante la visita, el titular de Empleo señaló que la ampliación ha sido posible gracias a la adquisición por parte del SEF del local contiguo al que ocupa esta oficina en la calle Salzillo.

La incorporación de este inmueble y su posterior reforma ha permitido ganar espacio y reorganizar las áreas de trabajo para ofrecer un mejor servicio a los cerca de 7.500 usuarios que atiende actualmente.

En concreto, la oficina alcanza una superficie total cercana a los 745 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, al sumar este nuevo espacio de 334 metros a los 410,45 metros cuadrados con los que ya contaba.

Por lo que respecta a las obras, se ha acometido una redistribución completa de los espacios, que ha permitido incrementar en cuatro los puestos de trabajo para personal técnico y crear dos nuevas salas multiusos, que se suman al aula destinada a talleres, jornadas, seminarios y acciones de orientación laboral con la que ya contaba el centro.

Asimismo, la nueva distribución separa de forma más eficiente las zonas de atención del SEF y del SEPE, incorpora un nuevo núcleo de servicios internos y mejora la accesibilidad y la comodidad tanto para usuarios como para empleados.

Durante la inauguración, el consejero ha destacado que "esta oficina desempeña un papel fundamental en un municipio que, por su importante actividad agrícola, turística y de servicios, precisa una atención capaz de dar una respuesta ágil tanto a las personas que buscan empleo como a las empresas que necesitan incorporar trabajadores. Estas nuevas instalaciones permitirán reforzar esa atención, especialmente en momentos del año de mayor demanda, como el periodo estival, coincidiendo con el final de campañas agrícolas y el incremento de la actividad vinculada al turismo".

La Oficina de Empleo de San Javier atiende actualmente a 7.454 usuarios, de los que 3.774 son demandantes de empleo desempleados, y presta servicio tanto a vecinos del propio municipio como de Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. En ella trabaja un equipo formado por 12 técnicos que en lo que va de año han gestionado 191 ofertas de empleo, correspondientes a 257 puestos de trabajo, que han dado lugar a 111 colocaciones.

Además de las labores de intermediación laboral, orientación y gestión de programas de empleo, la oficina juega un papel relevante en la dinamización del empleo en los municipios en los que tiene influencia colaborando con los Ayuntamientos de San Javier y Los Alcázares, organizando talleres y jornadas de emprendimiento y difundiendo las ayudas e incentivos destinados al fomento del empleo autónomo y la contratación.