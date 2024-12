Onírica Mecánica estrena 'Verne' en el Teatro Circo de Murcia y Elefantes celebra su 30 aniversario en el Romea

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los espacios escénicos municipales acogen esta semana dos estrenos a cargo de compañías de la Región: Onírica Mecánica presentará 'Verne' en el Teatro Circo Murcia y Jon Mitó abrirá por primera vez las puertas de 'El cabaret del fracaso' en el Auditorio de Algezares. Además, la música estará presente esta semana en el Teatro Romea, donde Elefantes celebrará su 30 aniversario, y de nuevo en el TCM, con el concierto homenaje a Tina Turner incluido en el festival Grandes del Góspel.

La programación comenzará el viernes, 13 de diciembre a las 19.00 horas, en el Teatro Circo Murcia con 'Verne', un nuevo espectáculo de Onírica Mecánica que invita a sobrevolar el universo de las novelas de aventuras creadas por Julio Verne, pero también a imaginar futuros en los que volver a generar relatos ilusionantes alejados del pesimismo actual. Un lugar donde vencer nuevas batallas, conquistar lugares lejanos y poner de nuevo en valor la cualidad humana que nos hace diferentes: la capacidad de imaginar.

Con dramaturgia y dirección de Jesús Nieto, 'Verne', a través de la materialidad de los objetos, las marionetas y los propios cuerpos de los manipuladores, creará imaginarios en los que viajar a la Luna, subiremos en globo y adentrarse en una isla misteriosa. Se trata de un espectáculo para todos los públicos (recomendado a partir de 6 años) y las entradas están a la venta por el precio único de 10 euros en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas) y a través de www.teatrocircomurcia.es.

El domingo, 15 de diciembre a las 19.00 horas, llegará al TCM la tradicional cita con el góspel. 'Tina Turner Happy Days by The South Carolina Gospel Choir' es el concierto del festival Grandes del Góspel que acogerá este año el escenario murciano. Un proyecto con el que recordar a una gran leyenda de la música en el 50 aniversario de la grabación de 'The Gospel According to Ike & Tina Turner'.

En escena, las voces de The South Carolina Gospel Choir, dirigido por el reverendo Michael Brown, recordarán algunos de los temas del disco de Tina Turner, así como otros grandes éxitos de la gran cantante y clásicos del gospel interpretados con el inconfundible estilo soul de South Carolina. Las entradas están ya agotadas.

ELEFANTES EN EL ROMEA

En el Teatro Romea, el sábado 14 por la mañana, a las 12.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar con un nuevo cuento en inglés de ArenaAprende: 'The Brave Little Tailor', con un precio de 7 euros. Y por la noche, a las 21.00 horas, Elefantes celebrará en Murcia su 30 aniversario con un especial concierto que contará además con Viva Suecia como banda invitada.

Consolidada como una banda de referencia en la escena musical nacional, fusionando con maestría melodías que van desde el pop al flamenco, pasando por la canción melódica y el rock, Elefantes repasará en escena tres décadas de trayectoria, invitándonos a un viaje nostálgico por los éxitos que han definido la identidad sonora de la banda. Además, descubriremos en directo las composiciones incluidas en su último álbum. Las entradas están también ya agotadas, aunque aún es posible conseguir algunas localidades de visibilidad reducida en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas).

ESTRENO EN ALGEZARES

El segundo estreno de la semana tendrá lugar también el viernes, 13 de diciembre a las 20.00 horas, en el Auditorio de Algezares, donde Jon Mitó presentará su espectáculo: 'El cabaret del fracaso'; una producción de Zentra Teatro dirigida por Beatriz Maciá.

El Maestro de Ceremonias de un antiguo cabaret, cerrado y abandonado, trata de rescatar del olvido este espacio en el que los fracasos se pueden mostrar libremente y con orgullo... reconocerlos, abrazarlos y mirarlos con algo de amor. Este personaje se resiste a dejar que un lugar así desaparezca y conducea al espectador por un camino lleno de infortunios personales a través de la comedia, el drama, el patetismo, las canciones, los números musicales, las coreografías, los sentimientos y también la vulnerabilidad. Un acto de confesión y liberación en el que el protagonista buscará la complicidad y la participación del público.

Las entradas para 'El cabaret del fracaso', que están a punto de agotarse, tienen un precio único de 10 euros. Se pueden adquirir en la web www.auditoriosybernal.es y en las taquillas del TCM y el Romea.