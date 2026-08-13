La operación especial de Tráfico del 15 de agosto prevé unos 259.000 desplazamientos en la Región de Murcia

Archivo - Tráfico en las carreteras de la Región de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de Trafico por el 15 de agosto se desarrollará entre las 15.00 horas de este viernes hasta las 23.59 del domingo 16. Durante estos tres días se prevé que se produzcan 5.610.000 desplazamientos a nivel nacional, y 259.000 en la vías de la Región de Murcia.

La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha anunciado que durante este fin de semana se realizarán medidas de regulación, ordenación y vigilancia.

En las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará a unos 248 agentes que atenderán labores de regulación del tráfico, contando con el apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Levante y los paneles de mensaje variable disponibles en las principales vías.

Jerez ha señalado que tras la puesta en marcha del Arco Noroeste por completo "se están analizando los desarrollos la distribución de los flujos circulatorios con esta nueva configuración". En base a estos primeros datos, la responsable de Tráfico ha señalado que "las zonas anteriormente problemáticas en operaciones especiales están registrando un descenso importante en cuanto a retenciones y se está aumentando tanto las intensidades como las velocidades medias de circulación".

De cara a estos días, se recomienda planificar los viajes evitando los días y las horas de mayor afluencia de vehículos en las vías, sobre todo el viernes 14 de agosto desde las 13.00 a las 21.00 horas y sábado y domingo desde las 10.00 hasta las 14.00 horas y desde las 16.00 a las 21.00 horas.

SUSPENSIÓN DE OBRAS

Con motivo de la resolución de 14 de enero en cuanto al dispositivo especial de esta operación se han establecido unas medidas especiales, entre ellas, la suspensión de las obras que se encuentran en ejecución.

Además, se establecen una serie de restricciones que afectan a la circulación de vehículos especiales y aquellos que precisan autorización complementaria de circulación como transporte mercancías peligrosas y también al desarrollo y la celebración de pruebas deportivas marchas ciclistas y otros eventos.

CAMPAÑAS DE VIGILANCIA

La última campaña de control de velocidad, realizada entre los días 3 y 9 de agosto, controló un total de 66.143 vehículos en vías interurbanas denunciando al 5,76% del total. En concreto, en las carreteras convencionales se controlaron a 37.673 vehículos denunciando al 5,56% y en autovías y autopistas se 28.290 vehículos denunciando al 6%.

Jerez ha remarcado que el tráfico en estas fechas aumenta en carreteras secundarias y vías que conectan poblaciones del litoral donde hay una mayor presencia de motoristas, ciclistas y peatones, así como una mayor frecuencia de desplazamientos nocturnos. Por eso ha aludido a la "responsabilidad de todos" y ha recordado la importancia de poner a punto el vehículo antes de la salida, planificar el viaje, y cumplir las normas "puesto que salvan vidas".

TOLERANCIA CERO AL ALCOHOL

La jefa provincial de Tráfico ha incidido en la "tolerancia cero al alcohol" puesto que su consumo, "por pequeño que sea, disminuye la capacidad para conducir y multiplica el riesgo de sufrir un siniestro".

Además, ha apuntado a la velocidad como "otro de los riesgos presentes en la siniestralidad grave y mortal", por lo que ha pedido "respetar los límites y adaptar la velocidad a las circunstancias del tráfico de la vía". Asimismo, ha recordado la importancia de evitar distracciones, como el uso del teléfono móvil, y la utilización del cinturón.

Para consultar el estado del tráfico está disponible el teléfono 011, las redes sociales oficiales y la información en navegadores o canales habituales. Asimismo, la señal V16 "hace posible que los conductores reciban en tiempo real avisos sobre vehículos inmovilizados y otras incidencias presentes en la ruta", ha añadido.

SINIESTRALIDAD

En cuanto a datos de siniestralidad, en lo que va de año ha disminuido un 18% el número de personas fallecidas, aunque ha aumentado un 8% el número de siniestros con víctimas, con un total de 517, y en un 10% el número de personas hospitalizadas, con un total de 74.

De las 18 personas fallecidas a 24 horas del siniestro en las vías interurbanas, 10 de ellas han perdido su vida desde el pasado 1 de julio, lo que supone que el 55,5% del total.

Desde el 1 de julio hasta el 11 de agosto en el año 2025, fueron en total 4 las personas que fallecieron en vías interurbanas y este año, en 2026, han fallecido en vías interurbanas 10 personas. 3 fueron conductores de turismo, un conductor de motocicleta, un conductor de furgoneta, 4 pasajeros de turismo y un peatón.

Jerez ha apuntado que el 25% de los siniestros mortales en vías interurbanas han sido múltiples, con más de un fallecido en el siniestro. En un 25% de los siniestros mortales hay presencia de consumo de tóxicos, bien en el conductor fallecido o bien en otros conductores implicados en el siniestro mortal.

El 90% de los fallecidos eran varones y el 100% de los conductores fallecidos eran hombres. El 50% de las personas fallecidas eran conductoras, el 40% pasajeros y el 10% peatones.

Asimismo, el 50% de los siniestros mortales ocurrieron en fin de semana y el 50% en horario diurno. En cuanto al tipo de vía, el 75% de las personas fallecidas registraron el siniestro mortal en carretera convencional y el 50% de los siniestros, en cuanto a tipología de siniestro, fueron por salida de vía, el 38% por colisión y el 12% por atropello.

El 20% de las personas fallecidas eran usuarios vulnerables por el modo de desplazamiento, en los caso del peatón y el conductor de motocicleta. La edad media de las personas fallecidas es de 44 años.