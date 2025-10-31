Organizan un paseo virtual por el cementerio de Nuestra Señora de Los Remedios para recorrer sus monumentos

Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 13:37

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena Herenciact ha presentado este viernes la nueva página web del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, desarrollada desde la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena.

La nueva web permite visualizar los vuelos con dron que han permitido generar un paseo virtual por el camposanto y se puede consultar su historia, horarios, ordenanzas, tarifas y acceder a un paseo virtual que permite recorrer sus monumentos y conocer de cerca este importante testimonio de la memoria de Cartagena.

Inaugurado en 1868 y situado en el monte Calvario, en el barrio de Santa Lucía, este camposanto monumental es un espacio único que reúne más de 40 panteones y mausoleos de gran valor arquitectónico y patrimonial, obra de arquitectos como Víctor Beltrí o Carlos Mancha Escobar.

El proyecto, desarrollado a partir de la tesis de la directora de la Cátedra, María José Muñoz Mora, pone en valor el patrimonio funerario de la ciudad y lo acerca a todos los ciudadanos. La web es 'https://cementeriodelosremedios.com/'.

