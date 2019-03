Ortega (PP): "Padín no debería presumir de sus fracasos. Su observatorio no funciona y nosotros proponemos eficacia"

Publicado 16/03/2019 17:29:19 CET

MURCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto popular en Cartagena, Diego Ortega, recomienda al líder de Ciudadanos, Manuel Padín, que "no debería presumir de sus fracasos: Su observatorio no funciona y lo que nosotros queremos es eficacia en la participación de los clubes deportivos".

En respuesta a la nota de prensa de Ciudadanos, Ortega ha dicho que "no proponemos un órgano de participación porque no conozcamos el Observatorio; lo proponemos, precisamente, porque lo conocemos y sabemos que no funciona. Si ese observatorio sirviera para algo los

responsables de los clubes deportivos no se quejarían de su abandono y de su falta de unidad y de participación".

El portavoz 'popular' ha explicado que "lo que Arroyo propone es un órgano eficaz en el que estén representados los clubes y sea interlocutor del gobierno, no una propuesta tan inútil que ni la gente del deporte la valora".

"Padín debe bajar del observatorio y poner los pies en la tierra. De poco sirve pedir en el plenos iniciativas que ni se ponen en marchan ni solucionan problemas", ha resaltado Ortega, y ha recordado que "si no se resuelven los problemas de Cartagena es responsabilidad tanto del Gobierno de López y Castejón como de Padin, que ha sido cómplice de la paralización de Cartagena trabajando como concejal encubierto del Gobierno desde la oposición".