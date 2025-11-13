Ortuño acusa al PSRM de mentir y crear alarma social con el programa de cribado de cáncer de mama

Archivo - Una paciente durante la realización de una mamografía - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA - Archivo

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha acusado al PSRM de mentir y crear alarma social "utilizando un tema sensible" como el del programa de cribado de cáncer de mama y de querer convertirlo en un "espectáculo mediático indecente".

Ortuño ha asegurado que el Ministerio de Sanidad quiere "fiscalizar" a las comunidades autónomas "con fines partidistas" y que tanto desde este organismo como desde el PSOE quieren "utilizar políticamente" este tema.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido en que en la Región de Murcia el programa de cribado de cáncer de mama "funciona con absoluta normalidad".

Asimismo, ha reiterado las palabras del consejero de Salud, Juan José Pedreño, y ha explicado que desde el Gobierno regional nunca se han negado a facilitar los datos de los cribados "pero sí a hacerlo por cauces no oficiales".

A preguntas de los periodistas sobre los fallos en los diagnósticos denunciados por algunas pacientes, Ortuño ha afirmado que la Consejería "está haciendo todo lo posible para que el programa funcione con la normalidad que lo está haciendo".