Ortuño acusa a Sánchez de usar al colectivo de autónomos "como si fuera un cajero automático": "Basta ya de sablazos"

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de "usar" al colectivo de autónomos "como si fuera un cajero automático", en referencia a la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de elevar las cuotas para el periodo 2026-2028.

"Los autónomos son los que crean empleo y riqueza en nuestro país; los que se la juegan, los que arriesgan, los que sostienen la economía real de España", ha dicho Ortuño en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada este jueves en el Palacio de San Esteban.

El dirigente regional ha indicado que el colectivo está formado por profesionales como "el panadero de la esquina, el dueño de un bar o del propietario de un taller de coches". "Hay muchísimos autónomos que no pueden más" y desde el Gobierno autonómico "decimos que basta ya de sablazos", ha enfatizado Ortuño.

"Mientras el Gobierno de España gasta sin medida, los autónomos pagan la factura", ha dicho el portavoz, tras lo que ha señalado que, en el caso de la Región de Murcia, el "sablazo" a los profesionales de este colectivo alcanzaría los 200 millones de euros. "Y esto, desde luego, es imperdonable", ha remarcado.

Al hilo, ha recordado que la Región de Murcia, que cerró septiembre con 105.260 autónomos, "siempre ha sido una tierra de emprendimiento" que apuesta por "la libertad económica" y, en este escenario, ha aseverado que desde la Comunidad Autónoma "vamos a seguir respaldando a quienes emprenden".

Y es que, a juicio de Ortuño, los autónomos "necesitan confianza, libertad y apoyo, no que Pedro Sánchez aumente la presión fiscal en 200 millones de euros a este colectivo en nuestra región, y desde luego no necesitan que el Gobierno de España continúe poniéndolos contra las cuerdas".

Por ello, ha insistido, "en el Gobierno regional de Fernando López Miras seguiremos haciendo justo lo contrario, ayudar y no castigar".