Ortuño cree que las declaraciones de Santano sobre el tranvía de Murcia tienen un "tufo electoralista insoportable"

Ratifica que el Gobierno murciano va a utilizar "todos los recursos a su alcance" para "reactivar" el proyecto de El Gorguel



MURCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha considerado que las declaraciones del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, sobre el proyecto de ampliación del tranvía de Murcia tienen un "tufo electoralista insoportable".

Ortuño ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por las declaraciones de Santano, que este miércoles visitó la Región y aseguró que el Ejecutivo central va a cumplir el "compromiso" que asumió hace un año respecto a la ampliación del tranvía.

En este sentido, Ortuño ha considerado que Santano "podría haber aprovechado su visita para dar fechas concretas sobre la llegada del AVE a Cartagena y podría haber anunciado mejoras en las frecuencias del servicio AVE entre Murcia y Madrid".

Al portavoz del Gobierno murciano le llamó "poderosamente la atención" que el secretario de Estado dijera que el servicio de cercanías entre Murcia y Cartagena "era el adecuado". A juicio de Ortuño, Santano es "el único en el mundo que así lo entiende".

Además, ha reprochado que el secretario de Estado "vuelve a acordarse del tranvía de Murcia antes de la celebración de unas elecciones". Así, ha criticado que el Ministerio de Transportes "no se ha molestado ni tan siquiera en contestar la carta que sobre esta cuestión le remitió al Ayuntamiento de Murcia".

Por tanto, a su parecer, lo que Santano dijo este miércoles "es un anuncio con un tufo electoralista insoportable" porque "no conocemos cuál es el trazado definitivo, no conocemos el proyecto y no conocemos el coste de esas obras". De hecho, ha criticado que el Ministerio "ni tan siquiera se ha molestado en contestar la carta que el propio Ayuntamiento le remitió para, precisamente, abordar esta cuestión".

Por ello, ha señalado que, ahora que llegan las elecciones europeas, "viene el responsable ministerial de turno, en este caso el secretario de Estado de Transportes, a decir que lo del tranvía va a ser una realidad y hay que firmar un protocolo".

En este sentido, Ortuño ha reprochado que "solo se acuerdan del tranvía de Murcia cuando tenemos cerca unas elecciones" y esto, desde su punto de vista, es "inadmisible".

Al ser preguntado por si hay predisposición de parte de la Comunidad Autónoma para colaborar con el Ayuntamiento de Murcia en aportar fondos para la ampliación del tranvía, Ortuño ha aclarado que primero tienen que conocer el proyecto de construcción.

"Para analizar la viabilidad de la aportación o no aportación del Gobierno regional a ese proyecto, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el proyecto de construcción, cuál es el coste de esas obras y en cuántas anualidades se pretende llevar a cabo", ha zanjado.

Ha criticado que "no tiene sentido que, semanas antes, sacan el tranvía de Murcia" porque "se ve que se les olvidó sacarlo en las elecciones generales" y ahora "se han vuelto a acordar".

Frente a ello, ha defendido que "en las administraciones se funciona con proyectos, se funciona sabiendo cuál es el importe de las obras y en cuántos años se pretenden llevar a cabo esas obras". Se trata, ha añadido, de asuntos de los que "no sabemos absolutamente nada".

"CARPETAZO" A EL GORGUEL

Al ser preguntado por las declaraciones de Santano en torno al macropuerto de El Gorguel, Ortuño ha valorado que la decisión de dar "carpetazo" a este proyecto fue adoptada por el Gobierno de España. Es más, ha reprochado que es una "decisión política" y representa "un tablacho" al desarrollo de la Región.

Cabe recordar que Santano dijo este miércoles que "ya hay una decisión tomada" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre el proyecto del macropuerto y, a su juicio, "no podemos olvidar que tiene que ver con los mismos informes que se emiten desde la propia Región de Murcia".

Respecto a estas declaraciones, Ortuño ha criticado que "si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Pedro Sánchez con la Región de Murcia en estos últimos seis años, que se están haciendo eternos, ha sido por bloquear y por paralizar todo proyecto de futuro de la Región de Murcia".

En este sentido, ha defendido que el proyecto de El Gorguel es "irrenunciable" para el Gobierno de Fernando López Miras, que va a utilizar "todos los recursos a su alcance" para "reactivarlo". Se trata, ha añadido, de un proyecto que "crearía más de 40.000 empleos" y que "generaría una captación de inversiones superior a los 1.500 millones de euros".

"Desde luego, dar carpetazo a un proyecto de vital trascendencia para la Región y para Cartagena con una resolución de apenas cuatro folios, pues nos parece que no es forma de finiquitar una iniciativa que es fundamental para la Región, para Cartagena y para no estrangular el futuro crecimiento del puerto de esa ciudad", según Ortuño.

Para el portavoz del Gobierno murciano, lo "grave" es que "todo esto que está pasando sucede con el aplauso de los socialistas de la Región".

"Viene el secretario de Estado a justificar el carpetazo del proyecto de El Gorguel y los socialistas murcianos aplauden; viene el secretario de Estado de Transporte y dice que el servicio de cercanías entre Murcia y Cartagena es el adecuado y los socialistas murcianos aplauden; viene y no da fecha alguna para la llegada de lava de Cartagena y aplauden", ha reprochado.

"Viene el secretario de Estado y no dice nada de la mejora de las frecuencias que necesitamos en el AVE entre Murcia y Madrid y los socialistas murcianos aplauden; viene y anuncia que lo del tranvía va a ser una realidad y lo dice tres días antes de unas elecciones cuando no hay ni trazado, ni proyecto, ni coste, ni cómo se van a hacer las obras y los socialistas murcianos aplauden", ha criticado.

A juicio de Ortuño, los socialistas murcianos "deberían defender los intereses generales de la Región", ya que el PSOE de la Región de Murcia "se ha convertido en una sucursal del 'sanchismo' en nuestra comunidad autónoma".

Respecto a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo murciano para reactivar este proyecto, Ortuño ha recordado que "se constituyó un frente común hace apenas una semana entre el Gobierno regional, el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria de Cartagena y las organizaciones empresariales de la ciudad".

"Lógicamente, vamos a respaldar cualquier iniciativa que pase por revocar la decisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y que pase por reactivar un proyecto vital y estratégico", ha aseverado.