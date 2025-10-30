Ortuño critica la "injerencia sin precedentes" de PSOE y Vox en la acción del Gobierno: "La pinza ya no se esconde"

MURCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, ha denunciado este jueves la "injerencia sin precedentes en la historia de la democracia" de la Región que supone el acuerdo entre PSOE y Vox para fijar los plenos de control al Ejecutivo los días que se reúne el Consejo de Gobierno.

"Es un intento de bloquear la acción de Gobierno, es una deslealtad institucional, cuando además el día para celebrar los Consejos de Gobierno se fijó al comienzo de esta legislatura precisamente cuando Vox formaba parte del Gobierno autonómico", ha explicado Ortuño a preguntas de los medios de comunicación.

"Por establecer algún símil, es como si el Congreso de los Diputados fijara las sesiones de control los martes, que es cuando se celebran los Consejos de Ministros", ha agregado.

El dirigente regional ha criticado que "la pinza entre PSOE y Vox ya no se esconde, se muestra sin ningún tipo de disimulo día sí y día también en la Asamblea Regional".

"Sus discursos sobre cordones sanitarios que supuestamente trazan el uno contra el otro y el otro contra el uno ya no cuelan. Unos se dan golpes en el pecho por la llegada de la ultraderecha. Otros se dan golpes en el pecho porque dicen que son los más antisanchistas del mundo. Pero lo cierto y verdad es que no tienen ninguna credibilidad. Y lo cierto y verdad es que el PSOE y Vox se necesitan y se retroalimentan", ha denunciado.

Asimismo, ha asegurado que la Comunidad analizará "las distintas opciones al respecto de esta cuestión sobre la celebración de los Consejos de Gobierno".

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ EN EL SENADO

Preguntado sobre la comparecencia del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, este jueves en la 'comisión Koldo' del Senado, el portavoz del Gobierno regional la ha calificado de "bochorno nacional" y ha insistido en que "todo es muy turbio alrededor del PSOE y alrededor del Gobierno".

"El propio presidente reconoce que ha recibido pagos en metálico, que no sabe dónde está el despacho del gerente en Ferraz; todo es muy turbio, yo diría que esto es un bochorno nacional. España no merece esto", ha afirmado Ortuño.

Según el portavoz regional, "una cosa es lo que Sánchez estaba obligado a hacer en la comparecencia en la comisión del Senado, que es decir la verdad sobre la corrupción del PSOE y de su Gobierno. Y otra cosa es lo que iba a hacer y ha hecho, que es mentir, engañar, y convertir esa comparecencia en un acto de propaganda".

"Pedro Sánchez intenta convencernos de que no tiene nada que ver con los casos de corrupción. Pero a estas alturas Pedro Sánchez ya no engaña a nadie", ha insistido Ortuño, quien ha asegurado que "los españoles conocen y conocemos a Pedro Sánchez y todos sabemos que está política y moralmente hasta el cuello de corrupción".