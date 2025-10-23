Ortuño lamenta la "ineptitud, inexperiencia y falta de conocimientos" del delegado de Gobierno

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha calificado de "mentira" que la responsabilidad de la anoxia del Mar Menor se achaque al presidente Fernando López Miras, como ha afirmado este jueves el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, y ha lamentado, al respecto, "su inexperiencia".

"Ya teníamos visos de su ineptitud y de su falta de conocimientos, pero que el delegado de Pedro Sánchez de la Región sea capaz de decir, sin ningún tipo de rubor, que el 100% de las competencias sobre el Mar Menor son de la Administración regional y que ni los ayuntamientos, ni la Administración del Estado, ni la Demarcación de Costas, ni la CHS tengan ninguna competencia, aparte de ser una monumental mentira, es la constatación y la confirmación de que Pedro Sánchez ha puesto a Lucas para confrontar en Murcia", ha advertido.

Ortuño, que ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras dar cuenta de los asuntos adoptados en Consejo de Gobierno, considera que "con estas actitudes no podemos esperar nada ni del Gobierno de España, ni de su delegado en Murcia".

En esta misma línea, ha vuelto a reiterar la necesidad de que el Estado rebaje el nivel del acuífero, ya que, ha recordado, como consecuencia de la dana 'Alice', la laguna "recibió más de 100.000 litros por segundo de agua con arrastres".

Por ello, resulta "imprescindible que el Gobierno de España frene la entrada de agua con nutrientes a través de la Rambla de Albujón y acometa las infraestructuras contra inundaciones pendientes desde hace años".

Y es que, ha manifestado, "si las infraestructuras que dependen del Gobierno de España fueran hoy una realidad, el Mar Menor podría haber afrontado esta situación de una manera muy distinta".

Pero, mientras tanto, ha asegurado, el Gobierno regional "no ha estado de brazos cruzados, ya que lleva retirado desde la última dana casi 1.000 toneladas de biomasa".

También se ha referido "a los tanques de tormentas que se han ejecutado por parte del Gobierno regional en estos últimos años, que han conseguido evitar que entre al Mar Menor agua con arrastres en una cantidad equivalente a 80 piscinas olímpicas".

INFRAESTRUCTURAS CONTRA INUNDACIONES

Por otro lado, preguntado sobre si la Administración regional arbitrará algún tipo de ayudas para los afectados por el corte de suministro de agua debido a la dana, ha afirmado que el delegado de Gobierno "debería preocuparse por acometer todas esas infraestructuras contra inundaciones que están pendientes".

Y es que, lamenta, "después de casi dos semanas de la dana hay todavía ciudadanos de la Región que se están duchando con garrafas".

Según Ortuño, "ya hay algún municipio que ha manifestado su voluntad de solicitar la declaración de zona catastrófica o con la denominación que ahora se emplea. Y, por supuesto, el Gobierno apoyará a los ayuntamientos en esa petición que realicen", pero insta al delegado de Gobierno a que "asuma su responsabilidad".