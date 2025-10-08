Ortuño pide explicaciones a Lucas por los pagos a un 'pseudomedio'

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas "que dé explicaciones de porqué avaló con su firma el pago de 160.000 euros a una empresa pantalla que financia un 'pseudomedio' que se ha dedicado a atacar al Gobierno de López Miras y al Partido Popular".
Así ha respondido al anuncio que este miércoles hacía su partido por el cual han pedido a Lucas que presente en la Asamblea Regional los informes de auditoría de redes "por los que el PSOE dice que pagó 160.000 euros a la empresa 'Sistemas Informáticos Carhago SL'".