Ortuño sobre Vox: "El Gobierno regional no es un grupo de Whatsapp donde me enfado y me salgo"

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha acusado a Vox de "estar empeñados en generar inestabilidad" después de que este miércoles el presidente provincial del partido, José Ángel Antelo, admitiera estar dispuesto a que Vox regrese al Gobierno regional si este acepta sus condiciones para aprobar los presupuestos.

"Esto no es un grupo de Whatsapp donde me enfado y me salgo", ha aseverado Ortuño. "Con las cosas serias hay que ser serio y estar en el Gobierno regional es algo serio", ha añadido. "A los murcianos no se les pueda marear por cuestiones partidistas. Vox ya decidió en julio donde quería estar", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones que ponía sobre la mesa el líder de Vox en la Región, Ortuñó considera que sería "una irresponsabilidad cuando saben que en mayo de 2027 los ciudadanos de la Región de Murcia tendremos que volver a votar. Plantear unas elecciones en 2025 es, a nuestro juicio, inaceptable e inadmisible".

Por otro lado, Ortuño ha criticado que Vox "condicione los presupuestos de la comunidad autónoma a cuestiones ajenas a los propios presupuestos, es priorizar el interés partidista al interés general". Además, ha asegurado que los presupuestos "recogerán proyectos que anunciaron los responsables de Vox cuando estaban en el Gobierno regional" por lo que entiende que "no deberían tener grandes problemas en aprobarlos".