Pasa a disposición judicial el individuo acusado de acuchillar a su madre en Murcia

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El individuo que este miércoles acuchilló a su madre, de 58 años, en un barrio de la capital murciana ha pasado a disposición judicial, según informa la Policía Nacional. Se le imputa un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La mujer, que resultó herida grave como consecuencia de la agresión, continúa ingresada en la UCI de la Arrixaca y su pronóstico es reservado, según fuentes de la Consejería de Salud consultadas por Europa Press.

La Policía Nacional y agentes de la Policía Local detuvieron este miércoles a un individuo por agredir presuntamente con un arma blanca a su madre, que resultó con heridas de carácter grave, en el barrio murciano de Santa María de Gracia.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior continúa con las diligencias policiales para determinar las circunstancias del hecho.