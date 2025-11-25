La pensión media en la Región de Murcia es de 1.174,46 euros en noviembre, la tercera más baja del país

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pensión media, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), fue de 1.174,46 euros en la Región de Murcia a 1 de noviembre de 2025, la tercera más baja del país, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, la pensión media en la Región es 142,23 euros inferior a la del conjunto del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en noviembre la cuantía de 1.316,69 euros.

No obstante, esta Comunidad Autónoma experimentó un crecimiento en la pensión media del 4,98% en relación con el mismo mes del año anterior, superior al incremento del conjunto del país (4,42%).

En cuanto al número de pensiones, la cifra total ascendió a 269.735 en la Región de Murcia, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por tipo de pensiones, a 1 de noviembre se registraron 161.283 de jubilación, con una media de 1.364,08 euros; 62.433 de viudedad, con 866,06 euros; 32.517 de incapacidad permanente, con 1.101,46 euros; 11.851 de orfandad, con 481,6 euros, y 1.651 a favor de familiares, con 723,68 euros.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de noviembre la cifra récord de 13.720 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2024, cantidad a la que hay que sumar la paga extra que se cobra este mes y a la que ha dedicado casi 13.400 millones de euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.