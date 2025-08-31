Periodistas y creadores de contenido visitan la Región de Murcia para conocer y contar la riqueza de su gastronomía

Una de las acciones de la iniciativa 'A la Carta'. - CARM

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gastronomía de la Región de Murcia ha viajado por todo el país de la mano de periodistas y creadores de contenido especializados en gastronomía, que gracias al programa del Centro de Cualificación Turística 'A la Carta' han tenido la posibilidad durante el último año de conocer de primera mano la riqueza y diversidad de sus '1.001 Sabores'.

Desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, esta acción ha hecho posible que profesionales de la comunicación hayan protagonizado visitas personalizadas a la Región de Murcia, eligiendo las gastroexperiencias, establecimientos y propuestas culinarias que más se ajustaban a sus intereses.

Un formato flexible, atractivo y eficaz que ha generado contenido de alta calidad en medios de proyección nacional y ha permitido que los '1.001 Sabores' de la Región lleguen a públicos muy diversos de todo el país. En el programa han participado comunicadores de Madrid, Valencia y Asturias, que trabajan en medios de prensa, radio, televisión, revistas digitales, redes sociales y podcast.

Entre ellos destacan Javier Martínez (Encuinarte), Adrián Delgado (ABC), David Blay (Guía Macarfi), Carmen Ordiz (Podcast Gastro y Saborea España), Alberto Zapata (RNE, Escapada TV, L'Exquisite), Andrés Campos (Hola Viajes), Alicia Hernández (Hola Cocina) y Raquel Castillo, colaboradora de Gastroactitud, Hule y Mantel, Bon Viveur y 7 Caníbales.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, apuntó que los contenidos generados desde sus distintas plataformas "han contribuido a impulsar la visibilidad de la gastronomía regional, proyectando su identidad, autenticidad y excelencia a nivel nacional".

Además, ha añadido, "la gastronomía es un producto prioritario en el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad, y un auténtico icono de la Región, con gran capacidad para reducir la estacionalidad, generar sinergias con otros sectores y crear empleo. En este sentido, al turismo gastronómico regional se asocia un gasto fundamental de 700 millones de euros al año y, según los últimos datos de afiliación en actividades de hostelería y agencias de viajes, alrededor de 48.000 empleos".

MÁS DIFUSIÓN Y MÁS VISITAS

Para el último cuatrimestre del año, el CCT continuará apostando por este modelo de promoción, con nuevas visitas programadas que permitirán seguir posicionando la marca '1.001 Sabores Región de Murcia' como referente del turismo gastronómico en España.

Además, ya se ha empezado a incluir la selección de experiencias gastronómicas dentro de los 'press trips' internacionales, con el fin de trasladar también esta propuesta de valor al mercado exterior.