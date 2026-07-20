Una persona fallece y otra resulta herida en un accidente entre un turismo y un camión en La Escucha (Lorca)

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

LORCA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la tarde en la carretera RM-620 (Purias-Pulpí), a la altura del punto kilométrico 8, en la pedanía de La Escucha, término municipal de Lorca.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido, a las 15:37 horas, varias llamadas informando de la colisión entre un turismo y un camión. Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo quedó atrapado en el interior del vehículo, según han informado desde el 1-1-2.

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) procedieron a la excarcelación del ocupante del turismo, confirmándose posteriormente su fallecimiento y activándose el protocolo judicial correspondiente.

El conductor del camión fue atendido en el lugar por una ambulancia medicalizada y ha sido trasladado en una ambulancia no asistencial al Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca para ser valorado.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061; bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS); Guardia Civil; autoridad judicial y Mantenimiento de Carreteras.