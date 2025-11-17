Placeros y compradores consideran "accesible" el Mercado de Verónicas pero mejorarían la iluminación o los aseos - EUROPA PRESS

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Usuarios y placeros del Mercado de Verónicas de Murcia han determinado, a través de las encuentras realizadas por el Proyecto Access, que se trata de un "espacio urbano inclusivo y accesible de referencia en el municipio".

Con esta encuesta, realizada de manera presencial y 'on line' durante el mes de septiembre, se han identificado posibles barreras, retos de accesibilidad y se han recogido también las propuestas de mejora.

Para el 90% de los usuarios encuestados es fácil moverse por el mercado. Los pasillos estrechos o con obstáculos, en el 4% de los casos, o la falta de una iluminación adecuada, para el 3,8%, son las principales dificultades arrojadas por la encuesta.

Con respecto a los equipamientos, el 9,3% no encuentra fácil usar los aseos y el 7,7% destaca que no hay un lugar para descansar durante las compras.

Asimismo, para el 60% las entradas o salidas son muy accesibles. En cuanto a los puestos el 56% consideran que también lo son y el 40% también destacan esto mismo de los mostradores.

En cuanto a la iluminación, aunque para el 40% es correcta, el 33% cree que se podría mejorar.

Por parte de los comerciantes, para el 85% es fácil moverse por el mercado, y coinciden con los usuarios en destacar que la falta de lugares de descanso, un 7,1%, y los aseos, un 3,5%, son los aspectos a mejorar.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado que este informe concluye "con una visión muy positiva, destacando la accesibilidad, la facilidad de orientación y la calidad de la experiencia de visitantes y comerciantes". Con estos datos, el consistorio "lleva a cabo políticas públicas concretas y reales", ha añadido.

En el Mercado de Verónicas, ha explicado, convergen dos proyectos europeos, su rehabilitación y este proyecto Access, que incluyen también indicadores medioambientales recopilados con los sensores. Con todos estos datos el Ayuntamiento establecerá las opciones para mejorar la accesibilidad y la mejora eficiencia energética.

Estos datos medioambientales se recogen a través de de diez sensores distribuidos en diferentes puntos del entorno y el interior del mercado, que monitorizarán en tiempo real temperatura, humedad, concentración de partículas PM 2.5, compuestos orgánicos volátiles (COV) y niveles de ruido e iluminación, a cargo de la empresa VOLTIVA, socia local del proyecto europeo.

Además, se sumarán otros 20 para analizar la afluencia y los movimientos de personas en el espacio público lo que permitirá crear mapas dinámicos de uso ciudadano, ofreciendo información clave para una reorganización del entorno orientada al confort y la experiencia del usuario.