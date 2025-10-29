El Plan Sombra de Murcia suma una nueva pérgola en El Palmar y alcanza el 75% de los CEIP del municipio

Nueva pérgola en el CEIP Los Rosales de El Palmar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Sombra para dotar de sombraje los patios de los colegios de Murcia ha sumado una nueva pérgola a los 40 toldos instalados en 40 centros educativos desde el pasado mes de junio, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado que, gracias a la nueva instalación, que ha contado con una inversión de 25.462,98 euros, los cerca de 200 alumnos del CEIP Los Rosales de El Palmar van a poder realizar actividades lúdicas y deportivas en el patio del colegio todos los meses del año.

La fabricación de esta pérgola, que aporta una sombra de casi 100 metros cuadrados, ha corrido a cargo del alumnado del certificado de profesionalidad 'Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica', dentro de los Programas Mixtos de Empleo y Formación de Mayores, impulsados por el Servicio de Empleo del Ayuntamiento, dependiente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé.

"Este programa es un ejemplo de cómo las políticas de empleo pueden tener un impacto directo y positivo en la vida de las personas y en los espacios públicos, y de cómo creamos entornos escolares más saludables para los más pequeños, al tiempo que ofrecemos oportunidades reales de inserción laboral", ha señalado la edil.

López ha destacado que "se trata de una promesa del Consistorio para dotar de sombra aquellos espacios exteriores de los patios en los centros educativos, para su aprovechamiento durante todo el período escolar, al igual que para poder realizar actividades extraescolares fuera del horario lectivo".

"Desde el Ayuntamiento de Murcia reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la empleabilidad, consolidando un modelo de gestión pública que combina innovación social, formación y mejora de los espacios educativos", ha declarado Bernabé.

Se trata de una pérgola metálica sustentada por seis soportes, instalada en el patio de acceso al centro educativo, con forma rectangular y de chapa plegada lista como material de cobertura, además de elementos de seguridad específicos como la colocación en los laterales de un protector anti-impacto con gomaespuma de alta densidad.

Con el inicio del nuevo curso, un total 40 CEIP del municipio han contado con nuevos toldos tipo vela y modelo corredera, gracias al impulso realizado desde el pasado mes de junio, ofreciendo 4.000 metro cuadrados de sombra para proporcionar así un espacio adecuado de juegos y prácticas deportivas a los alumnos.

Estos toldos, de los que 13 son tipo vela y los otros 27 tipo guía correderos, dan respuesta al objetivo del Ayuntamiento de alcanzar el cien por cien de los centros educativos del municipio, tal y como ha recordado López.

FORMACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

Además de la creación de zonas sombreadas, el Programa Mixto de Empleo y Formación de Mayores incluye la reparación y mantenimiento de mobiliario, la fabricación de elementos interiores y exteriores y la mejora de espacios verdes, fomentando la sostenibilidad y la adaptación climática en los entornos educativos.

Cabe destacar que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia basada en estudios técnicos sobre orientación, soleamiento y condiciones climáticas de los patios escolares, elaborados por el equipo de la Concejalía de Educación, con el fin de garantizar la eficacia de las pérgolas y elementos de sombra durante todo el año.

71 TOLDOS BENEFICIARÁN DIRECTAMENTE A 20.000 ALUMNOS

La edil López ha recordado que están pendientes de próxima ejecución otros 31 toldos, en 29 CEIP del municipio, que aportarán cada uno de ellos una media de 100 metros cuadrados de sombra.

En este sentido, ha destacado "la importancia de desestacionalizar las obras para garantizar el buen mantenimiento de las instalaciones educativas durante todo el año, y ofrecer un mejor servicio a toda la comunidad educativa acometiendo en verano solo aquellas actuaciones que pueden afectar al desarrollo normal de las clases".

El total de los 71 toldos suman una inversión de cerca de 860.000 euros, y beneficiarán a casi 20.000 alumnos con nuevos sombrajes. De esta forma, serán ya 90 los centros educativos beneficiados, de los 116 que hay en el municipio.

El objetivo de la Concejalía de Educación es proporcionar sombra en la totalidad de ellos, con un Plan que también está reforzado con la plantación de arbolado en estos espacios al aire libre, como espacio de sombraje alternativo a los toldos, y como un nuevo elemento de educación ambiental ya que los alumnos colaboran en su plantación y en su posterior cuidado.