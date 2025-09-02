El plazo para presentar instancias a la convocatoria de 21 plazas de Policía Local en San Javier se abre este miércoles

Supone un incremento del 33 por ciento del número de efectivos de la plantilla del Cuerpo, que pasará de 62 a 83

Las instancias para optar al proceso selectivo para la provisión en propiedad de 21 plazas de agente de Policía local convocada por el Ayuntamiento de San Javier, mediante oposición libre, pueden presentarse a partir de este miércoles, 3 de septiembre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El plazo de presentación de solicitudes, que se abre tras la publicación, este martes, de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será de 20 días hábiles, de manera que finalizará el próximo 30 de septiembre.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud por registro electrónico a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Javier ('https://sanjavier.sedeelectronica.es/'), en el servicio de Inscripción en Procesos de Pruebas Selectivas.

También podrán hacerlo en formato papel, en el caso de no poder identificarse electrónicamente.

Finalizado el periodo de presentación de instancias y con un plazo máximo de un mes, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y el tablón de edictos del Ayuntamiento publicarán la lista provisional de admitidos en el proceso.

Una vez publicada la lista, se abrirá un plazo de 10 días para la subsanación de errores antes de la publicación de la lista definitiva, junto con la fecha, hora y lugar de las pruebas.

Todos los detalles incluidos en las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BORM número 174, de 30 de julio de 2025, así como en la web municipal, tanto en la sede electrónica como en el apartado de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Las 21 nuevas plazas de agente de Policía Local forman parte de la convocatoria "más importante de la historia" del Ayuntamiento de San Javier, que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio, y supone un incremento del 33 por ciento en la plantilla, que pasará de 62 a 83 agentes.

Los nuevos agentes tomarán posesión de sus puestos en el primer semestre de 2026, previsiblemente.