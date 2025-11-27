El Pleno del Ayuntamiento impulsa la futura Ciudad Deportiva y la regularización urbanística de Joven Futura

La concejal Mercedes Bernabé y el edil Antonio Navarro - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha dado el visto bueno a dos acuerdos de transformación del municipio este jueves. Por un lado, se ha dado impulso a los trámites para la regularización de la urbanización Joven Futura, en Espinardo, y por otro, se avanza en el proyecto de la futura Ciudad Deportiva de Murcia en la zona norte.

En concreto, en la sesión plenaria de este jueves se ha dado el visto bueno al Avance de la Modificación del Plan General número 150, que se someterá a información pública durante un mes.

Este paso supone restablecer la seguridad jurídica y adecuar la ordenación urbanística a las 1.232 viviendas ya construidas en Joven Futura, tras la anulación judicial de la anterior Modificación 50 del PGMO. Además, con esta modificación también se contempla la mejora de la accesibilidad y la conectividad con la ciudad.

La propuesta, que se elevará al Pleno, inicia un nuevo expediente urbanístico con el fin de adecuar la ordenación al estado actual de la urbanización, después de que la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 dejará sin efecto la modificación previa por la ausencia de un informe obligatorio de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Otro aspecto clave es retomar el desarrollo de equipamientos comunitarios previstos como centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales, así como parques y zonas verdes.

Además de consolidar jurídicamente la urbanización, la Modificación número 150 planteada incluye mejorar la accesibilidad y conectividad de la zona, modificando el trazado y ampliando la sección del vial de acceso a la urbanización Joven Futura, para hacerlo más directo y dotándolo de aceras y carril bici.

El objetivo es aumentar la seguridad vial, mejorar la movilidad de vehículos y peatones y facilitar la conexión con el centro de Espinardo y la ciudad de Murcia.

La propuesta que se somete a dictamen incluye someter el Avance a información pública durante un mes, para que vecinos y entidades puedan presentar sugerencias.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha destacado que "este avance supone el desbloqueo a esta situación aportando una solución estable, tal y como se comprometió con los vecinos, ya que el objetivo es que Joven Futura disponga de una ordenación clara, segura y plenamente integrada en la ciudad".

Otro acuerdo alcanzado en el Pleno ha sido la aprobación inicial del proyecto para obtener los últimos terrenos necesarios que completan el desarrollo de la Fase I, de la futura Ciudad Deportiva de Murcia.

Se trata de un paso clave de esta Fase 1 de adquisición de suelo, que afecta a una superficie total de 4.212,55 metros cuadrados en los sistemas generales GM-CH4 (Churra) y GM-ZN3 (Zona Norte), ambos calificados en el Plan General como 'Gran Equipamiento Deportivo'.

El proyecto aprobado inicialmente identifica las parcelas afectadas, que completan el total de los 148.600 m2 de superficie, y fija las condiciones para su obtención por dos posibles vías legales: Ocupación directa, en cuyo caso los propietarios mantienen el derecho al aprovechamiento urbanístico futuro, y por expropiación por tasación conjunta.

Con esta aprobación se abre un plazo de 20 días de exposición pública para que los propietarios y ciudadanos puedan presentar alegaciones que, una vez atendidas, el proyecto será elevado al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

La futura Ciudad Deportiva, un proyecto estratégico para Murcia, se ubicará en Churra y Zona Norte sobre terrenos ya previstos en el planeamiento municipal para grandes equipamientos deportivos.

La aprobación inicial de este proyecto de obtención de suelo supone el primer paso administrativo real para materializar una infraestructura deportiva de referencia, que dará servicio a toda la ciudad.