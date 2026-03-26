Podemos califica como una "tomadura de pelo" las medidas del Gobierno regional ante la guerra de Irán

La diputada de Podemos en la Región de Murcia, María Marín - PODEMOS

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Región de Murcia, María Marín, ha criticado el paquete de medidas económicas anunciado por el Gobierno regional este jueves para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán, y las ha tachado de "ineficaces y tomadura de pelo".

A su juicio, "las ayudas llegan muy tarde, porque López Miras ha esperado cuatro semanas para mover ficha, y cuando lo hace, solo pone encima de la mesa préstamos, créditos y aplazamientos de impuestos".

A la hora de la verdad, ha criticado, "cero ayudas directas, que es lo que reclaman y lo que necesitan nuestras empresas, las familias, los autónomos y las pymes para salir adelante frente a los efectos económicos de este conflicto".

La portavoz ha afeado Alberto Núñez Feijóo y al presidente regional que "aplaudieran con rapidez la agresión ilegal de Donald Trump y Netanyahu contra Irán".

"La guerra está provocando una grave crisis económica en todo el mundo y una subida histórica de la inflación. Pero hoy, el PP presenta una serie de medidas para supuestamente paliar sus efectos en la Región que son una auténtica tomadura de pelo", ha concluido en un comunicado de la formación morada.