Podemos denuncia que la compra del cine Rex por Grupo Orenes confirma el "pelotazo" tras el cambio de usos del edificio

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el municipio de Murcia, Elvira Medina, ha denunciado este jueves que la compra del histórico cine Rex por parte del Grupo Orenes "confirma los intereses que había tras del cambio de usos del edificio impulsado por el Ayuntamiento el pasado 26 de febrero, para que éste pueda destinarse a diferentes actividades más allá de la cultural".

"Sabíamos que detrás de la decisión del Consistorio había un pelotazo con nombres y apellidos. Hoy ya sabemos quién es: el Grupo Orenes. El Ayuntamiento de Murcia ha engañado a los vecinos para favorecer los intereses de una empresa de fomento de la ludopatía, para que puedan convertir el Cine Rex en lo que les dé la gana", ha manifestado Medina.

La portavoz ha tildado de "lamentable" que el alcalde José Ballesta "haya ignorado a los más de 30.000 vecinos que presentaron alegaciones al cambio de usos y que, en cambio, trabaje exclusivamente al servicio de un señor con mucho dinero".

Medina ha reiterado que seguirá apoyando las reivindicaciones vecinales para proteger el inmueble. "A pesar de todo, confiamos en que la movilización ciudadana aún pueda parar este disparate", ha concluido.