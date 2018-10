Podemos exige el cumplimiento "íntegro" de los contratos por parte de las concesionarias de las ambulancias del SMS

Publicado 12/10/2018 11:50:39 CET

CARTAGENA (MURCIA), 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, M. Ángeles García Navarro, ha exigido el "cumplimiento íntegro y estricto de los contratos por parte de las empresas concesionarias del servicio de ambulancias del Servicio Murciano de Salud (SMS)", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Además, ha pedido que, a la finalización de los contratos vigentes con las concesionarias, el servicio de transporte sanitario en ambulancias "sea gestionado directamente por el SMS".

García Navarro ha expuesto que el servicio de ambulancias para transporte sanitario, prestado por varias empresas privadas y adjudicatarias de dicho servicio, "viene siendo objeto de reclamaciones por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores de las empresas".

Así, la diputada de Podemos ha explicado que, tras reuniones con trabajadores y usuarios de dicho servicio, ha podido comprobar que "se vienen incumpliendo de forma sistemática los pliego de condiciones, el tiempo de duración máxima de los contratos con prórrogas, así como también la legislación en materia de seguridad y salud laboral de los profesionales que trabajan en este servicio ya que la dotación de personal es muy inferior a las necesaria para prestar el servicio con garantías".

Este hecho, lamenta, "repercute en la calidad y seguridad, con pacientes en estado de debilidad que esperan demasiadas horas después de recibir su tratamiento para ser trasladados en ambulancias colectivas, sentándose sin medidas de seguridad en espacios no destinados a tal fin, ambulancias obsoletas que no cumplen las condiciones técnicas y no se renuevan".

En cuando a la plantilla, ha criticado que "está infradotada" y "se vulneran los derechos laborales de los trabajadores en cuanto a su tiempo de descanso y permisos". García Navarro ha añadido que "es fundamental que estos traslados se realicen de manera que no suponga una situación grave que afecte a la salud de los usuarios, puesto que muchos son pacientes sometidos a tratamientos oncológicos o de diálisis".

En este sentido, la diputada regional de Podemos ha explicado que "estos procesos de externalización no pueden seguir con una dinámica donde se pierde el control público de un servicio imprescindible, que se ha adjudicado teniendo solamente en cuenta criterios económicos con la pérdida de la calidad del servicio para los pacientes, y sin condiciones garantistas con los derechos laborales de los trabajadores".

En concreto, critica que "en el área II de Cartagena existen irregularidades en las empresas concesionarias por incumplir las prescripciones técnicas sanitarias del pliego de condiciones, por no respetar el descanso de los trabajadores, por la ausencia de un registro de horas extraordinarias, por incumplimiento del Convenio Colectivo, con actas de la Inspección de Trabajo y el SMS no ha realizado ningún tipo de gestión y control de cumplimiento de contrato por parte de dichas empresas".

Así, ha avanzado que ha presentado una enmienda a los presupuestos regionales para la "reversión del servicio y su gestión pública por parte del SMS" y, hasta tanto, "la mejora en la prestación, por lo que propone que las empresas concesionarias cumplan de forma rigurosa con el pliego de condiciones".

Asimismo, la enmienda pide que se realicen inspecciones por parte de la administración autonómica para el cumplimiento del servicio contratado, así como la realización de auditorías que midan el grado de satisfacción de los usuarios de estos servicios de ambulancias, de manera "el transporte sanitario se realice con garantías para los trabajadores, para la ciudadanía y con control público".