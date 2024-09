Podemos: "Es indecente que 100.000 alumnos arranquen el curso sin profesores por la racanería del Gobierno regional"

MURCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos en la Región, Ángel Luis Hernández, ha considerado "indecente" que 100.000 alumnas y alumnos arranquen el curso "sin profesores" por la "racanería" del Gobierno regional, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"El próximo lunes, miles de alumnas y alumnos comenzarán el curso escolar en la Región de Murcia sin sus docentes en el aula", según Hernández.

Esta situación, "que se vuelve a repetir", afectará según cálculos de Podemos "a más de 4.000 docentes, a los que se suman ATEs, enfermeros y fisioterapeutas, especialmente necesarios en los centros que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales".

Hernández ha considerado que esto provocará en los centros "un caos organizativo que repercutirá en los alumnos y sus familias y supondrá que en torno a 100.000 alumnos y alumnas no tengan a su docente en el aula el primer día".

"Esto es así porque la consejería de Educación ha decidido no adjudicar ninguna plaza docente hasta el próximo martes y que no se incorporen hasta el próximo 12 de septiembre en el mejor de los casos, pues la Consejería no suele ofertar todas las plazas necesarias, que ya se irán cubriendo a lo largo del mes", ha afirmado.

Según el portavoz morado, es "evidente" que el "único criterio que se sigue para posponer los actos de adjudicación es el del ahorro: ahorrarse unos días de sueldo y si, de paso, consiguen que algún interino no llegue al cómputo de los días para cobrar el verano, mejor que mejor".

Para Hernández, "el problema es que nuevamente es la maltrecha educación pública la que paga estos recortes". En este sentido, se ha dirigido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y al consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, a quienes ha trasladado que esta situación "es indecente mientras estamos pagando casi 300 millones de euros por el fiasco del aeropuerto de Corvera o 700 por la desaladora de Escombreras".

Asimismo, ha trasladado a López Miras y a Marín que "es indecente que, mientras perdonan este año 21 millones a los más ricos en impuesto de Patrimonio, su gobierno esté racaneando en la contratación de docentes y perjudicando a centros, profesorado y, lo que es más grave, a nuestro alumnado".