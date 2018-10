Podemos pide a Guardiola que explique en la Asamblea las causas del recorte en el horario de la Biblioteca Regional

Publicado 23/08/2018 13:49:59 CET

MURCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada María López ha avanzado que Podemos exigirá a la consejera de Cultura, Miriam Guardiola, que explique en la Asamblea Regional el por qué recorte horario en el servicio de la Biblioteca Regional los sábados a partir de septiembre, que este curso se verá reducido.

"Volvemos a encontrarnos recortes en los servicios públicos, en este caso en un lugar tan importante para la divulgación y generación de la cultura como es la Biblioteca Regional de Murcia", ha denunciado.

María López ha subrayado que la Biblioteca Regional de Murcia es "toda un referente a la hora de llevar a cabo acciones culturales, pedagógicas y de expresión artística, además de ser fundamental en cuanto a lugar de estudio y de préstamos de libros, revistas y películas", además ha añadido, "la Biblioteca Regional cumple una función de dinamización cultural a su alrededor, ya que muchos son los talleres o conferencias que se dan cita en ella".

Es por este motivo, ha expresado que "como servicio público debe estar abierto a los usuarios tal y como ellos demandan, siendo los sábados el día en el que se puede disfrutar de este espacio cultural con más tiempo".

Por lo que desde Podemos "no entendemos como precisamente el día en que más posibilidades tienen los usuarios de acceder a este servicio público es cuando, el gobierno regional, con la Consejería de Cultura al frente, decide reducir el horario de la Biblioteca Regional, pasando de 11.00 de la mañana a 20.00 de la tarde, cuando hasta el momento el servicio se prestaba desde las 10.00 de la mañana a las 21.00 de la noche".

"Mucho nos tememos", ha acentuado la diputada regional de Podemos, que este recorte en la prestación del servicio, "esconde una realidad a la que nos tiene muy acostumbrados el gobierno del PP" y es que "no ha dotado del personal suficiente para que la Biblioteca siga abierta once horas los sábados, a no ser que los trabajadores de los sábados, mantengan una jornada maratoniana, inaceptable desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y de la salud laboral de los mismos".

López ha afirmado que es obligación del gobierno mantener los servicios públicos, haciéndolos accesibles y de calidad, por lo que ha insistido en exigirle al gobierno que "dote de los suficientes recursos humanos a la Biblioteca Regional, sin precarizar a los trabajadores de la misma, y sin perjuicio de los miles de ciudadanos de esta Región que tienen derecho usar y disfrutar un espacio que es referente en la cultura".