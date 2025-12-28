La Policía Local de Murcia custodia más de 5.600 objetos perdidos

Un hombre porta un teléfono móvil donde se puede ver la página de la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local de Murcia - X DE LA POLICÍA LOCAL DE MURCIA

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local de Murcia guarda más de 5.600 enseres personales, entre los que se encuentran gafas, joyas, móviles, bicicletas, cascos, llaves y patines, que permanecen custodiados por el Cuerpo a la espera de que sus dueños los reclamen.

Este departamento municipal cuenta con una web propia ('https://objetosperdidos.murcia.es/') que se actualiza cada día y desde la que se puede acceder a todos los elementos depositados, con foto incluida en la mayoría de los casos, para facilitar que su propietario los identifique y recupere.

Así, se pueden encontrar alrededor de 315 teléfonos móviles de distintos modelos y marcas; 1.365 carteras, bolsos y maletas; 540 juegos de llaves de viviendas y vehículos; 180 joyas de todo tipo; 165 pares de gafas de sol y de vista, y más de 2.800 documentos, como DNI, pasaportes o tarjetas de crédito.

También alberga objetos menos comunes, como extintores, barajas de cartas, placas solares, sillas de terraza, cajas de herramientas, espejos retrovisores y hasta un carrito de bebé.

La Policía Local recuerda que el ciudadano que encuentre un objeto debe depositarlo en la oficina, en la avenida San Juan de la Cruz, 12, junto al Parque de Bomberos, donde le darán un justificante y una hoja con las disposiciones legales que informan de que transcurridos 2 años sin que aparezca el legitimo dueño, se le devolverá el objeto.

Los demás enseres, como ropa, paraguas o gafas, transcurridos dos meses se envían a instituciones o se destruyen según su estado ante la imposibilidad de mantenerlos. Los móviles, por su parte, pasan a reciclarse por la Ley de Protección de Datos.

CÓMO RECUPERAR UN OBJETO

El dueño de un objeto que aparezca en la página web de la Oficina deberá realizar, si quiere recuperarlo, una serie de trámites. En primer lugar, debe anotar el número de referencia adjudicado al objeto en la página web y dirigirse a la Oficina de Objetos Perdidos en horario de mañana.

Posteriormente, habrá de identificarse con un documento oficial --DNI, pasaporte, permiso de conducir u otro válido en derecho--, así como aportar algún documento para acreditar la propiedad de la cosa hallada, como una factura, datos característicos del objeto, lugar y fecha de la pérdida o cualquier otra información que pueda demostrar su titularidad.

En el caso de móviles, es importante llevar el cargador, la factura del móvil donde consta el código IMEI --número de serie del teléfono-- y el código PIN; y si son joyas se pueden aportar fotos, una factura o cualquier otro dato que le identifique como propietario.