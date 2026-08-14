La Policía Local de Murcia rescata un alcaraván atrapado en una verja en Los Martínez del Puerto (Murcia)

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Murcia rescataron en la noche de este pasado jueves a un alcaraván que había quedado atrapado en una verja en Los Martínez del Puerto (Murcia).

El alcaraván es un ave migratoria de hábitos principalmente nocturnos, característica de zonas abiertas y secas, y está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España que recoge aquellas especies que requieren una atención y protección específica para garantizar su conservación, y prohíbe, entre otras actuaciones, su captura.

Tras ser liberado, el ejemplar fue trasladado a servicios especializados para recibir atención y cuidados. La actuación fue difundida por la Policía Local de Murcia a través de sus redes sociales.