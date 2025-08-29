La Policía Nacional desmantela un narcopiso en el barrio murciano de Espinardo y detiene a 2 personas

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, al ser considerados los responsables de regentar un activo narcopiso situado en el barrio de Espinardo de la Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Una de las investigaciones llevadas a cabo dentro de la lucha que desarrolla la Policía Nacional contra los delitos de tráfico de drogas en la Región de Murcia condujo a los agentes hasta un inmueble usado como punto de venta de sustancias estupefacientes.

El registro a la vivienda permitió intervenir casi 400 gramos de cocaína, más de 400 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís en dosis ya preparadas para su venta, 3.400 euros en efectivo y varias balanzas de precisión.

Según se desprende de la investigación, el punto desmantelado podría ser un supermercado de la droga que contaba incluso con ofertas. El inmueble estaba distribuido en dos dependencias, una de destinada exclusivamente al tráfico y otra en la que ocultaban la droga en un falso techo.

Los detenidos adoptaban fuertes medidas de seguridad, contando con personas dedicadas exclusivamente a labores de vigilancia para detectar la presencia policial.

En el dispositivo han participado agentes de la Policía Local de Murcia y distintas unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de la Región de Murcia como Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Apoyo Operativo, Guías Caninos y Policía Científica.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia de Murcia, que dispuso el ingreso en prisión provisional del principal responsable de los hechos.