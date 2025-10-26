La Policía Nacional recuerda que un 'dron' no es un juguete y advierte de las consecuencias de volarlo ilegalmente

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia ha ofrecido una serie de indicaciones y aclaraciones relacionadas con el uso de drones, sobre todo en zonas urbanas. Estas zonas son especialmente sensibles debido a la dificultad de los vuelos y el riesgo que supone realizarlos sobre las personas y las propiedades.

Por este motivo muchas de estas operaciones quedarán fuera de la categoría abierta y estos vuelos tendrán que realizarse en categoría especifica, sobre unos escenarios estándar, reservado a pilotos con certificados y cumpliendo ciertos requisitos.

Así, en primer lugar el usuario debe distinguir entre un dron o y juguete, este último vendrá marcado como 'Juguete' por la normativa europea, pero si es considerada una aeronave, su uso se encuentra regulado a nivel nacional a través de la normativa que entró en vigor el 25 de junio del 2024.

A lo largo de estos años en los que el uso de aeronaves no tripuladas ha prosperado de manera significativa, los agentes de Policía Nacional han sido testigos de múltiples infracciones en la que los usuarios de estos dispositivos alegan no conocer la normativa vigente.

Por este motivo se recuerda que el espacio aéreo, es un espacio compartido con la aviación tripulada, y la prioridad es la seguridad, tanto en el aire evitando la colisión con otras aeronaves, como en tierra donde pudieran ocasionarse lesiones a personas o daños materiales, en caso de caída de la aeronave.

Por ello se recuerda que el usuario debe conocer la normativa aplicable y que la única herramienta, antes de iniciar el vuelo de un drone, que nos puede indicar si podemos volar o existe alguna restricción es consultar vía internet 'ENAIRE drones', la cual es oficial y esta actualizada.

De este modo, recuerdan que en ciudades es muy posible que haya restricciones al vuelo, ya que hay diversidad de infraestructuras que lo impiden: aeropuertos o helipuertos de hospitales, infraestructuras criticas o circunstancias que nos impedirán el vuelo.

CATEGORÍAS DE DRONES

La Policía Nacional explica que los drones se pueden clasificar en tres categorías: categoría abierta, categoría específica y categoría certificada. Estas categorías clasifican el tipo de vuelo de drones y cada uno tiene unas determinadas normativas.

La primera (categoría abierta) afecta a pilotos u operadores de dron recién llegados, amateurs o profesionales de perfil bajo, suele ser la lúdica y en la que vuelan la mayoría de usuarios. Las operaciones de UAS realizadas en la categoría abierta no estarán sujetas a ninguna autorización previa ni a una declaración operacional del operador de UAS antes de que se realice la operación.

"Es decir, no se prevén riesgos en tierra ni en aire, ya que no existen restricciones vuelo de drones (aplicación Enaire drones), no hay personas no participantes, ni aglomeración de edificios y nunca se superaran los 120 metros de altura, estando siempre el piloto en contacto visual con la aeronave", explican.

La categoría específica tiene que ver con aeronaves no tripuladas que solamente pueden pilotar profesionales acreditados. Las operaciones de UAS realizadas en la categoría específica requerirán una autorización operacional expedida por la autoridad competente.

Y en la categoría certificada, las operaciones de UAS realizadas requerirán la certificación del UAS con arreglo al Reglamento Delegado (UE) 2019/945, la certificación del operador y, en su caso, la obtención de una licencia por parte del piloto a distancia.

REQUISITOS PREVIOS Y LÍMITES AL VOLAR UN DRON EN CATEGORÍA ABIERTA

En caso de realizar un vuelo urbano se debe comunicar el plan de vuelo al Ministerio del Interior con cinco días de antelación. "No puedes volar por encima de concentraciones de personas. Tampoco puedes sobrevolar edificios salvo permiso del propietario. Esto incluye también casas, patios abiertos o zonas subyacentes", indican.

Asimismo, se tiene que respetar la intimidad de las personas, mantener una distancia de seguridad horizontal de diez metros de edificios y otras construcciones; no se puede volar a más de 120 metros de altura, el vuelo debe estar controlado dentro del alcance visual del piloto (VLOS), y en espacio aéreo controlado, la altura máxima es de 60 metros.

SANCIONES Y GESTIÓN DE PERMISOS

La Ley de Seguridad Aérea establece las siguientes sanciones por el incumplimiento de su normativa relativa a vuelos de drones: leve, de 60 a 45.000 euros; grave; de 45.001 a 90.000 euros, y muy grave; de 90.001 a 225.000 euros.

Para poder volar un dron, lo primero es registrarse como operador en la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y obtener un número de operador. Deberá tener identificado su UAS y mando de control, con su respectivo número de serie y datos de localización del propietario. Esta identificación debe ser visible en ambos elementos.

En determinados drones se debe tener activada y rellenada la 'Identificación a distancia directa': sistema que garantiza la emisión local de información sobre las aeronaves no tripuladas en funcionamiento, incluido el marcado de estas aeronaves, de modo que esta información pueda obtenerse sin acceder físicamente a las aeronaves.

Por otro lado, dependiendo de la categoría del dron y del tipo de vuelo que se quiera realizar se necesitará obtener una formación específica y, si es necesario, un permiso de AESA. Además, se debe comprobar las geozonas y zonas restringidas en aplicaciones o mapas online (recuerde: ENAIRE Drones), ya que algunas áreas pueden requerir permisos adicionales, como la coordinación con la Base Aérea de San Javier o Alcantarilla para vuelos cercanos a su zona de control.

La Policía Nacional, como garante de la seguridad pública, recuerda que la responsabilidad del vuelo es del piloto a distancia, que debe de conocer la normativa aplicable en todo momento. "Y recuerde siempre puede encontrarse con otras aeronaves, servicios de emergencia o policiales que sobrevuelan las ciudades", concluyen.