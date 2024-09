Política Social recibe el 'Premio Allegro' por su labor en integración y por mejorar la vida de las personas vulnerables

MURCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Allegro de San Pedro del Pinatar ha premiado a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad por su labor a favor de la integración social y de la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables de la Región. Un reconocimiento que la organización del festival concede a instituciones y personas que han demostrado un compromiso excepcional con la promoción de valores sociales a través de la cultura y el arte.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, recogió el 'Premio Allegro' de manos del alcalde de San Pedro del Pinatar Pedro, Javier Sánchez, y mostró su agradecimiento dedicando el galardón "al equipo de profesionales y entidades que trabajan conjuntamente con la Comunidad para que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades".

Ruiz destacó además durante su discurso que "no concibo otro tipo de sociedad, ni otra Región, en la que la palabra inclusión no sea una realidad. Por eso es importante que, entre todos, hagamos posible que la diversidad no sea una barrera para seguir creciendo".

La entrega del premio tuvo lugar durante el Vino Sinfónico, uno de los conciertos más especiales de Allegro, con la participación de la Orquesta Sicania y la solista María Bastida Abril.

El festival, que se prolonga hasta hoy domingo, 29 de septiembre, está considerado como uno de los eventos culturales más comprometidos con la inclusión de la Región de Murcia, ya que utiliza la música y el arte como una herramienta de cooperación, integración y visibilidad de las personas con discapacidad y diversidad funcional.