El Pozo Alimentación presenta sus innovaciones internacionales en Anuga 2025, la feria agroalimentaria de referencia mundial - GRUPO FUERTES

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación presenta un año más sus innovaciones internacionales en Anuga 2025, la feria agroalimentaria de referencia mundial que se celebra hasta el 8 de octubre en Colonia (Alemania).

En esta edición, la marca "eleva su imagen corporativa y presenta novedades que apuntan a fortalecer su posicionamiento premium en los mercados internacionales", según informaron fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

A la entrada del recinto ferial de Kölnmesse GMBH, un cartel de más de 100 metros cuadrados con la imagen de su embajador deportivo, el tenista Carlos Alcaraz, número 1 del mundo en el ranking ATP, da la bienvenida a expositores y visitantes.

Como parte de su estrategia de premiumización, El Pozo Alimentación ha culminado el rediseño de su línea Legado Ibérico con una renovación integral de su identidad visual, packaging, tono comunicativo y valores de marca.

Esta evolución, según han explicado desde El Pozo Alimentación, "no es un simple cambio estético: refuerza la esencia ibérica, su propuesta diferenciada y una percepción de calidad superior ante el consumidor".

Entre los nuevos lanzamientos destacan los nuevos Pulled Pork en distintos formatos, concebidos para satisfacer las exigencias de los mercados internacionales, y las Delizias Ibéricas, una línea de charcutería selecta con piezas cuidadosamente seleccionadas y bajo estándares de calidad premium, complementando la oferta ibérica de El Pozo.

Su gama internacional se presenta reforzada con nuevas propuestas que buscan captar consumidores con exigencia gastronómica en el marco de una cita en la que el líder de la charcutería española en múltiples países europeos exhibe su capacidad exportadora, experiencia en mercados complejos y apuesta por productos de valor añadido.